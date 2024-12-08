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Atalay'dan asgari ücret yorumu: "Rakamdan öteye, insanın insanca yaşayabileceği bir ücret olması lazım"

ZONGULDAK - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda asgari ücret tartışmaları sürerken DİSK, Hak-İş ile yaptıkları ortak açıklamada rakamdan öteye insanın insanca yaşayabileceği bir ücret olması gerektiğini söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde maden şehitlerinin yakınları ile bir araya geldi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile sendika genel başkanı Hakan Yeşil ve davetliler sabah kahvaltısı yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Atalay, asgari ücretin geçim ücreti olduğuna dikkat çekerek, "Kanun gereği 40 senedir asgari ücret temsil noktasında Türk-İş yetkili. Bundan 25 sene önce asgari ücrete kimsenin baktığı yoktu. Asgari ücret kimsenin aklına gelmiyordu. Asgari ücret asgari ücret ne? Hepinizin bildiği gibi belirleme ücreti. Devlet diyor ki bu ücretin altında ücret veremezsin. Evlenmeyi, boşanmayı ilgilendiriyor. Askerliği ilgilendiriyor. Yirmi kalemi ilgilendiren asgari ücret; bir belirleme ücreti. Ama maalesef öyle bir noktaya geldik ki son yıllarda bu ücret geçim ücreti oldu. Evvelden sayı iki milyon üç milyon civarında ise on sene evvel şimdi Türkiye'nin en büyük sözleşmesi. 9 milyon civarında arkadaşımız, insanımız var. Bunlar genellikle yüzde 99 sendikasız. Şimdi temsil niteliğinde 5 tane işveren katılıyor" dedi.

"Rakam söylemesi gerekenler komisyondaki arkadaşlarımız"

Asgari ücret tartışmaları sürerken Merkez Bankası, işveren ve partilerin rakam açıkladığını hatırlatan Atalay, " Dünya Bankası, Merkez Bankası, işverenler, partilerimiz rakam açıklıyor. Bize de diyorlar ki bir rakam söyle. Ben komisyonda değilim. Rakam söylemesi gereken komisyondaki arkadaşlarımız. Onlar da Salı günü saat 14.00'te Türk-İş'te toplantı yapacaklar. 16.00'da bakanlığa gidecekler. İlk toplantıda evvela işveren ne söylüyor rakamı söylesin. Hükümet ne söylüyor rakamını söylesin ondan sonra işçi tarafı da rakamını söyler" şeklinde konuştu.

"Bu ücret kabul edilebilir bir ücret değil"

Yaklaşık 10 yıl önce emeklinin asgari ücretliden yüzde 50 fazla maaş aldığına dikkat çeken Atalay, "Bu ücret kabul edilir bir ücret değil, 17 bin lira, emekli 12 bin lira para alıyor. Hiç kabul edilir ücret değil. Kamuoyunda açıklanıyor, öngörülen enflasyon mu? Yaşanan enflasyon mu? İkisinin de kabul edilir bir tarafı yok. Bu benim için ama komisyon karar veriyor. İkisinin de kabul edilir bir tarafı yok. Şimdi burada asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki yani bundan 10 sene evvel emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu. Şu anda emekli asgari ücretin altında alıyor. Yani bu ülkede emekli de bizim insanımız, asgari ücretli de bizim insanımız ama bu komisyon görüşmelerinde işte bize deniyor ya bunlarla ilgili şimdi grev yapabilir misin? Grevi kendi işçinle yaparsın üyenle yaparsın. Bunlar ilgili bizim öyle bir imkanımız yok" ifadelerine yer verdi.

"Komisyonun, hükümetin önüne götüreceği taleplere kulak verirler"

Ankara'da 150 bin kişi ile miting yaptıklarını hatırlatan Atalay, "İşte söyleniyordu bize ya işte miting yapın konuşturun. Biz 150 bin kişi topladık. Ben şimdi buradan söylüyorum partiler toplayamaz 150 bin kişi Ankara'da. Ne iktidar partisinde muhalefet toplayamazlar. Öyle bir noktada bu asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili. Açıklanan şu anda merkez bankası, işveren örgütlerin açıkladığı rakamlar kabul edilir bir tarafı yok ayıptır, günahtır. Yani bu rakamlar çerçevesinde asgarca görüşmeleri olmaz o konuşulacak oturulacak rakamlar değil. Geçen sene yumurtanın kolisi 40 liraydı şimdi 140 lira oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamları, yahut enflasyon iyi gidiyor. Piyasalar iyi gidiyor. Ben onu hissetmiyorum, işçi hissetmiyor, asgari ücretli hissetmiyor, emekli hissetmiyor. Onun için ülkeyi idare edenler, dünyanın her yerinde kamu ülke idarecileri kadını korur, kamuyu korur, emeği korur. Bununla ilgili sıkıntımız had safhada. Yani geçinmeyle ilgili insanların sıkıntısı var. Onun için bu bizim komisyonun hükümetin önüne götüreceği taleplere kulak verirler. Makul bir rakam deriz, arkadaşlarımız orada olurlar" diye ifade etti.

"Asgari ücret öyle bir noktaya gelsin ama enflasyonu da bir an evvel dizginlemeleri gerekiyor"

Türk-İş'in, DİSK, Hak-İş ile birlikte ortak açıklama yaptığını hatırlatan Atalay, "Burada da üçümüz imzaladık, rakamdan öteye insanın insanca yaşayabileceği hayat standartları en azından nefes alacak ücret olması lazım. Yani sen asgari ücrete bir rakam koyarsın. Asgari ücret bir noktaya gelsin ama enflasyonda bir an evvel dizginlemeleri gerekiyor. Yoksa bu alınan bir asgari ücretin önemi kalmıyor" diye konuştu.

"Asgari ücretlinin eline ne geçecek"

Atalay, MÜSİAD'ın yüzde 25 açıklamasıyla ilgili olarak da "Hiç uygun değil. Onlar hepsi işveren arkadaşlarımız patron arkadaşlarımız. Tabiki onlar da olacak bu ülkede onlara da ihtiyacımız var ama onlar şöyle bir baksınlar. Yani ben bu rakamı söylediğim zaman bu asgari ücretlinin eline ne geçecek bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek? Yani bir kendileri böyle bir baksınlar. Yarın öbür gün kimin ne olacak, kimin başına ne gelecek belli değil. Yani onun için emeklinin talebine kulak versinler. Asgari ücretin talebine kulak versinler" şeklinde açıklamalarını tamamladı.