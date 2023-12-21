Ataşehir Belediyesi Fintech Factory Hızlandırma Programı\'nın ilk mezunları yatırımcılarla buluştu

Finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yön vermek amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Fintech Factory Hızlandırma Programı'nın ilk mezunları yatırımcılarla buluştu.

Başvurular arasından seçilen ve sekiz ay boyunca geliştirilen 5 girişimci fikir, Ataşehir Belediyesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Inovata'da, girişimcilerin ve yatırımcıların katılımıyla düzenlenen etkinlikte start-up sunumlarını gerçekleştirdiler. Demo Day etkinliğinde girişimcilerin yaptıkları sunumlara ek olarak üç farklı panel de düzenlendi. OBSS Ventures, Startup Wise Guys, Fintechtime, Egirişim kurumlarında görev alan panelistler katılımcılar ile bir araya geldiler.

Girişimcilik uzmanları, sektör temsilcileri ve yatırımcılar tarafından hazırlanmış çok yönlü bir program olma özelliğini taşıyan Fintech Factory Hızlandırma Programı'na dahil olan girişimciler; lokal ve global paydaş şirketler ile iş birliği fırsatı, eğitim, mentorluk, iş bağlantıları, yatırımcılara erişim, ücretsiz ofis alanı imkanına sahip oldular.

Fintech Factory Hızlandırma Programı'na katılıp projelerinin sunumu yapan 5 farklı girişimcinin start-up ve faaliyet alanları ise şu şekilde:

Kredibilite: Hakkı Özgür Alaca tarafından kurulan Kredibilite, bireylerin ve KOBİ'lerin krediye erişme durumlarını en iyi şekilde analiz ederek, asistan hizmeti kapsamında sunulan tavsiyeler sonrasında bankacılık ürünlerine online başvuru yapmalarına olanak sağlıyor.

Fely: Serkan İçer'in kurucusu olduğu Fely, festival ve etkinliklerde ortaya çıkan ödeme problemlerini ortadan kaldırarak, kapalı devre cüzdan sistemleri ile markaların, ajansların, organizasyonların, etkinlik sahiplerinin kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmalarına imkan sağlayarak festival ve etkinliklerde ödeme hizmeti sunuyor.

SALP: Enes Can Şahin tarafından kurulan SALP, erken aşama girişimcilerin potansiyelini ölçerek analiz raporları hazırlayan ve girişimcilik ekosistemindeki paydaşlar için çözüm odaklı destekler sunan bir girişim.

Clopos: Murad Hasanov tarafından kurulan Clopos, restoranlar için bulut tabanlı Pos programı sunan bir girişim olarak hizmet veriyor.

Kavvay: Elektronik Ticaret platformlarının dünya geneline gönderim yapmasını sağlayan lojistik çözümü.