Ataşehir Belediyesi\'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Yerel

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde Let's Do It Türkiye iş birliğiyle Kayışdağı Mahallesi Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda çevre etkinliğine imza attı. Etkinliğe katılarak doğaseverlerle çöp toplayan Başkan Onursal Adıgüzel, "Ataşehir'i daha yeşil, temiz ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Ataşehir Belediyesi ve Let's Do It Türkiye, "Temiz Bir Çevre, Sağlıklı Bir Gelecek İçin Harekete Geçiyoruz" sloganıyla Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Başkan Adıgüzel'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, park içerisine atılan çöpler, Adıgüzel ve doğaseverler tarafından toplanarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Plastik şişe ve bardak kullanılmadı

Etkinlik sırasında doğaya zarar veren plastik atık sorununa dikkati çekmek amacıyla plastik şişe ve bardak kullanılmadı; katılımcılar yeniden kullanılabilir termos ve mataralarla etkinliğe katıldı.

Etkinlikte çevre sorunlarıyla mücadele etmenin önemine vurgu yapan Başkan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bugün, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'ndeki Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik düzenledik. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, dünya daha temiz olsun istiyoruz; ancak bu sorumluluğun öncelikle kendi evimizin önünü temizlemekle başladığını unutmamalıyız. Ataşehir'i daha yeşil, temiz ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve talip olduğumuzda yüksek sesle şunu söyledik: 'Ataşehir'i daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir kılacağız.' Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda, Türkiye genelinde 80 ilde yürütülen 'Let's Do It, Harekete Geç' hareketi de bu amaçla farkındalık yaratıyor. Biz çevremizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir doğa mirası bırakmak istiyoruz. Bu nedenle Ataşehir'de birçok projeyi eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Amacımız, komşularımızın mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Temizlik İşleri, Çevre ve Park Bahçeler Müdürlükleriyle işbirliği yaparak, Ataşehir'i İstanbul'un en temiz ilçesi yapma hedefindeyiz. Her noktamızı pırıl pırıl hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğe katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kayışdağı'ndan Ataşehir'in on yedi mahallesine temizlik bilincini hep birlikte yayacağız."

Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü'nde, çevre hassasiyetini artıracak ve temizlik eylemlerine destek olmayı özendirecek etkinlikler düzenleniyor.