Trump ve Putin Alaska'da Görüşecek
Trump ve Putin Alaska'da Görüşecek

Trump ve Putin Alaska\'da Görüşecek
12.08.2025 22:54
Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Putin ile görüşmek için iyimser olduğunu ancak toplantıyı terk etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü Alaska'daki Anchorage kentinde yapılacak olan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN TRUMP, PUTİN'İN TALEBİ ÜZERİNE BU TOPLANTIYA KATILMAYI KABUL ETTİ"

Görüşmenin, Putin'in Trump'a Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla ilettiği talep üzerine planlandığını açıklayan Leavitt, "Bu toplantının amacı, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi daha iyi anlamaktır. Başkan'ın tercihi her zaman barış ve ortaklıktır. Şu anda dünyada savaşları önlemeye veya sona erdirmeye Trump kadar kararlı bir lider yoktur" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

ZELENSKİ ZİRVEYE NEDEN DAVET EDİLMEDİ?

Bir gazetecinin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin zirveye neden davet edilmediğini sorması üzerine Leavitt, "Bu toplantının amacı, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi daha iyi anlamaktır. Başkan Trump dünkü konuşmasında, gelecekte bu üç liderin katılımıyla üçlü bir toplantı yapılarak bu çatışmanın nihayet sona erdirilmesini umduğunu söyledi. Ancak bu yönetim, diplomatik bir çözüm yoluyla barışı sağlamak için gerçekten her türlü yolu denedi, her türlü önlemi aldı. Ve bence ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile telefonda konuşmak yerine aynı odada yüz yüze oturması, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz ve bu sürecin nereye varacağı konusunda Başkan'a en iyi göstergeyi verecektir" ifadelerini kullandı.

Leavitt, Trump'ın Zelenski ile yakın temas içinde olduğunu da vurgulayarak, "Başkan Trump'ın ilk telefonu Başkan Zelenski ve Avrupa'daki dostlarımıza oldu. Herkesi, ABD'nin bu çatışmayı sona erdirmek için nasıl bir yol izleyeceği konusunda bilgilendirdi" dedi.

"BAŞKAN BU ÇATIŞMAYI MİRAS ALDI VE ONU SONA ERDİRMEK İÇİN KARARLI"

Trump'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel toprak takası konusuna da değinen Leavitt, "Başkan bu çatışmayı miras aldı ve onu sona erdirmek için kararlı. Bu çok karmaşık ve zor bir durum. Planların ayrıntılarına girmeyeceğim, bunları ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ve Avrupalı dostlarımızla görüşmesine bırakacağım" dedi.Leavitt, "Rusya ile Ukrayna arasındaki acımasız savaş, Joe Biden'ın beceriksiz liderliği altında patlak verdi ancak Başkan Trump bu savaşı sona erdirmeye ve katliamı durdurmaya kararlıdır" diye konuştu.

"BAŞKAN GEREKİRSE TOPLANTIYI TERK ETMEYE DE HAZIR"

Putin'in ciddi olmaması halinde toplantının iptal edilip edilmeyeceği sorusuna ise Leavitt, "Herhangi bir varsayıma girmeyeceğim ve toplantıdan sonra Başkan'ın sizlere konuşmasını bekleyeceğim" dedi.

Trump'ın Alaska'daki görüşmeden beklentilerini de açıklayan Leavitt, "Bu, Başkan için bir dinleme egzersizi. Bu savaşta yer alan tarafların sadece biri toplantıya katılacak, bu yüzden Başkan'ın buraya gitmesi ve bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda daha sağlam bir anlayışa varması gerekiyor. Başkan toplantı konusunda iyimser, ancak gerekirse toplantıyı terk etmeye de hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

