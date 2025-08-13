Özgür Özel\'in Erdoğan\'la ilgili sözlerine AK Parti\'den sert tepki

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddia, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasıyla kesinleşti. Çarpıcı ifadeler kullanan Özel, "Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler" iddiasında bulundu.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "ÇERÇİOĞLU" TEPKİSİ

Özel konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü etkinlik sırasında "Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın'ı bir göreyim, Aydın'ı" sözlerine tepki gösteren Özel, tartışma yaratacak sözler sarf etti.

"BU MU MERTLİK?"

Özel, şunları söyledi: "Ya içeriye tıkıl ya AK Parti'ye katıl' formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış olmaz olsun öyle aydınlanma. üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan'ın Aydın'ı almaya kelime oyunu yapıyor 'Ne kadar aydın var yarın için' diyerek. Sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Seni üçüncü kez, dördüncü kez yendik. Sen Aydın'ı almak, Aziz İhsan Aktaş üzerinden 'ya içeri tıkıl ya partime katıl' demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik?"

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÖZEL, SİYASETİ ZEHİRLEYEN BİR ODAK HALİNE GELDİ

Özel'e AK Parti'den zehir zemberek yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir.

"ACİZ BİR SAVRULMA İÇİNDEDİR"

Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir.

"YALAN SİYASETİNE GEÇİT VERMEYİZ"

Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."