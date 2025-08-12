Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Kayseri\'nin zirvesinde izledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK ve Erciyes A.Ş. iş birliğinde Kayseri'nin en yüksek noktası Erciyes Kayak Merkezi - Hacılar Kapı'da 2 bin 650 metre yükseklikte ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda gerçekleştirilen 'Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru' etkinliği, gökyüzü tutkunlarını ağırladı.

ERCİYES'TE METEOR ŞÖLENİNİ 20 BİN KİŞİ İZLEDİ

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisinin 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacağı andan saatler öncesinde etkinlik alanına gelmeye başlayan yaklaşık 20 bin katılımcı Erciyes'in muhteşem atmosferinde eşsiz bir görsel şölen sunan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemenin heyecanı ve keyfini yaşadı.

"BU MUHTEŞEM OLAYA VATANDAŞLARIMIZLA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Etkinlikle alakalı değerlendirmelerde bulunan Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Erciyes A.Ş.'nin artık geleneksel hale gelen, her yıl düzenlediğimiz meteor gözlem şenliğinde Erciyes Hacılar Kapı'da 2 bin 650 rakımlı Hacılar üstteyiz. Misafirlerimizle birlikte yılda bir kez gerçekleşen bu muhteşem olaya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tanıklık ediyoruz. Bilindiği üzere Erciyes'imiz Kayseri'nin bir incisi. Bu inciyi parlatan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz. Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın hizmetleri ve faaliyetleri ile birlikte artık bir dünya markası haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'ni sadece kışın değil, yazın da her türlü aktivitelerle, gerek sportif gerek bu şekilde halkımıza hitap eden aktivitelerle canlı tutmaya yaşatmaya devam ediyoruz. Hava çok güzel biraz önce biraz esiyordu, biraz soğuktu ama şu anda muhteşem bir hava var. Muhteşem bir ortam var. Özellikle gökyüzü bu gözlemi yapmak için bu deneyim için şu anda harika. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu anda hala misafirlerimiz yukarıya gelmeye devam ediyorlar. Kayseri'nin zirvesi Erciyes'imizde ışık kirliliğinden uzak bu karanlık ortamda, Türkiye'de bu gözlemin yapılabileceği sayılı yerlerden biriyiz. Son 3-4 yıldır çok yoğun ilgi gören bir yerdeyiz. Bununla alakalı olarak yazı, kışı, her mevsimi ayrı güzel diyoruz. Bütün misafirlerimizi bizimle birlikte bu keyfi bu güzel deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR AKŞAM"

Etkinliğe katılan Semra Karakaya da güzel bir akşam olduğunu ifade ederek, "Ben 6 tane meteor kayması gördüm. İlk gördüğüm çok büyük ve güzeldi. Çok fazla heyecanlandım görünce. 2 yıl önce de yine buraya gelerek, kamp kurmuştuk. O zaman da 2 tane görmüştüm bu kadar çok görmemiştim. Bu yıl çok güzel. Etkinlik güzel, beğendik. Burada bilgileniyoruz. Gördüğümüz bazı cisimlerin uydu olduğunu bilmiyorduk. Onları öğrendik" dedi.