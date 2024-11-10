Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde anıldı. 10 Kasım programları çerçevesinde Bursa Valiliği tarafından ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Vali Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk heykeline çelenk sundu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 geçe sirenler çalmaya başlamasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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