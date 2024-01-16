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Atatürk fotoğrafları koleksiyoncusu Hanri Benazus son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Atatürk fotoğrafları koleksiyoncusu Hanri Benazus son yolculuğuna uğurlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan Hanri Benazus bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de katıldı.

16.01.2024 - 16:16,
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan Hanri Benazus bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan Hanri Benazus 94 yaşında vefat etti. Hanri Benazus için Altındağ Musevi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Benazus'un kızları Fortune Hayim ile Keti Sigura, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı. Benazus, düzenlenen törenin ardından ilahiler eşliğinde toprağa verildi. Hanri Benazus'un ailesine başsağlığı dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Atatürk aşığı bir insandı. İzmir için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. İsmini yaşatacağız" dedi.

Atatürk fotoğrafları koleksiyoncusu Hanri Benazus son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Atatürk fotoğrafları koleksiyoncusu Hanri Benazus son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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