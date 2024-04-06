Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında başarılı oldu - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında başarılı oldu

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri hafızlık ve Kur\'an-ı Kerim\'i güzel okuma yarışmalarında başarılı oldu

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması ve İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti. Senanur Çelik Türkiye birincisi, Muhammed Burak Dağ ise Türkiye ikincisi oldu. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin başarılarını kutlayarak devamını diledi.

06.04.2024 12:57
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İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması ve İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri damga vurdu. Yarışmalarda Senanur Çelik Türkiye birincisi, Muhammed Burak Dağ ise Türkiye ikincisi oldu.

Daha önce Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finalinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Senanur Çelik, bölge birincisi olarak önemli bir başarı elde etmişti.

Bölge finalinin ardından Ankara Üniversitesinde gerçekleştirilen Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Türkiye finaline katılan Senanur Çelik, Türkiye birincisi oldu. Tüm rakiplerini geride bırakarak Atatürk Üniversitesine Türkiye birinciliği kazandıran Senanur Çelik, İlahiyat Fakültesinin başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bingöl Üniversitesinde gerçekleştirilen İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finalinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammed Burak Dağ, bölge birincisi olarak Türkiye finallerinde yerini almıştı.

Daha sonra Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camiinde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finalinde ise Muhammed Burak Dağ, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilirken, törende sevinç ve heyecan bir arada yaşandı.

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin, Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etmelerinin Atatürk Üniversitesine gurur kaynağı olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin özellikle kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumakla ilgili yarışmalardan dereceyle dönmelerinden ayrıca memnun olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin en eski fakültelerinden biri olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, fakültenin geçmişine ve adına yakışır dereceler elde ettiklerini vurgulayan ve bu gibi başarılı sonuçların örnek teşkil etmesi gerektiğini belirten Rektör Çomaklı, Senanur Çelik ve Muhammed Burak Dağ'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında başarılı oldu - Son Dakika

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