Atatürk Üniversitesi'nden Medya Buluşması - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nden Medya Buluşması

Atatürk Üniversitesi\'nden Medya Buluşması
08.07.2025 16:59
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Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin projeleri ve başarılarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya gelerek üniversitenin son dönemdeki çalışmaları ve gelecek projeleri hakkında bilgiler paylaştı. Görev süresinin 10. ayında 3. kez basın mensuplarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, basının halkın doğru haber alma hakkındaki kritik rolüne vurgu yaptı.

Toplantıya yoğun katılım

Ata Uygulama Otelinde düzenlenen kahvaltı programına; Rektör Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Rektör Danışmanı ve BAP Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar ile Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Geçmiş ve gelecek projeler masaya yatırıldı

Rektör Hacımüftüoğlu, en son 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde bir araya geldikleri basın mensuplarıyla 6 ay sonra yeniden buluşmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu süreçte gerçekleştirilen çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı. Üniversitenin sağlık, teknoloji, eğitim ve uluslararası iş birlikleri alanlarındaki başarılarına değinen Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Sağlık ve uluslararası alanda rekor başarılar

Yapılan tüm çalışmaların Atatürk Üniversitesinin geleceği için oldukça önemli olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, bu süreçte yapılan çalışmalara ilişkin basın mensuplarıyla bilgi paylaşımında bulundu. Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen 1000. organ nakli ve yüksek teknolojili tıbbi cihaz yatırımlarıyla sağlık alanında öne çıkan üniversite, uluslararası arenada da büyük başarılara imza attı. 2025 yılında 11 küresel sıralamada birden yer alarak Türkiye'de bu başarıyı gösteren 7 üniversiteden biri olan Atatürk Üniversitesi, Times Higher Education sürdürülebilirlik sıralamasında 601-800 bandına yükseldi. ABD'nin önde gelen üniversiteleriyle yapılan iş birlikleri ve üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunu ortaya koydu.

Spor, kültür ve istihdamda öncü adımlar

"Spor Dostu Kampüs" sertifikası alan ve güreş, futbol, basketbol takımlarıyla ulusal şampiyonalarda önemli başarılar elde eden üniversite, kültürel alanda da Oda Orkestrasının ilk konseriyle adından söz ettirdi. İŞKUR iş birliğiyle 1750 öğrenciye istihdam sağlanırken, 100 öğretim elemanı için başlatılan yurt dışı eğitim programı ve bilişim alanındaki personel alımlarıyla kurumsal kapasite güçlendiriliyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Tüm bu başarılar, üniversitemizin bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki liderliğinin göstergesidir" açıklamasını yaptı.

Basının rolüne teşekkür

Toplantıda basın mensuplarının üniversitenin çalışmalarını topluma doğru ve etkili bir şekilde aktarmadaki önemine dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, bu iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Katılımcılar, üniversitenin son dönemdeki başarıları ve gelecek hedefleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Basın Toplantısı, Teknoloji, Rektör, Sağlık, Kültür, Eğitim, Yerel, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Medya Buluşması - Son Dakika

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