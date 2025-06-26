Atatürk Üniversitesi'nden Sağlık Alanında İş Birliği - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nden Sağlık Alanında İş Birliği

Atatürk Üniversitesi\'nden Sağlık Alanında İş Birliği
26.06.2025 14:24
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Rektör Hacımüftüoğlu, Bakan Memişoğlu ile görüşerek sağlık projeleri ve iş birliklerini görüştü.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ankara temasları kapsamında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Atatürk Üniversitesinin sağlık alanındaki akademik, araştırma ve uygulama boyutundaki yetkinliği masaya yatırılırken, sağlık politikalarına akademik katkı sağlayacak yeni iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan İlaç Hammadde Üretim Tesisi ile İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü oldu. Türkiye'nin sağlık alanında dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu stratejik yatırımların, yerli ve milli üretim kapasitesini artırma noktasında önemli bir adım olacağı vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, görüşmeye dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşme, üniversitemizin sağlık vizyonunu güçlendirme açısından son derece verimli geçti. Özellikle İlaç Hammadde Üretim Tesisimiz ve İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitümüz üzerine yaptığımız istişarelerde, üniversite-sanayi-kamu iş birliğinin önemini bir kez daha teyit ettik. Atatürk Üniversitesi olarak sağlık alanındaki bilimsel birikimimizi, ülkemizin hizmetine sunma sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, yeni nesil tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz."

Bakan Memişoğlu: "Atatürk Üniversitesi, Ülkemizin Gelişimine Önemli Katkılar Sunmaktadır"

Ziyaret kapsamında Atatürk Üniversitesinin bölgesi ve ülkesi için taşıdığı öneme vurgu yapan Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise Türkiye'nin köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesinin özellikle sağlık alanında yürüttüğü nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Bakan Memişoğlu: "Atatürk Üniversitesinin hem akademik bilgi üretimi hem de uygulamalı sağlık hizmetlerinde gösterdiği başarı, üniversite-sanayi-kamu iş birliği modeline örnek teşkil etmektedir. İlaç, aşı ve biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda attığı yenilikçi adımları yakından takip ediyor; bu vizyoner yaklaşımın sağlık sistemimize katma değer sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşmede ayrıca, üniversite hastanesi başta olmak üzere Tıp, Hemşirelik, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri gibi sağlık alanında hizmet veren birimlerin gelişimi, kapasitesi ve potansiyeli de gündeme geldi. Türkiye'nin sağlık ekosisteminde üniversitelerin taşıdığı stratejik role dikkat çekilerek, kamu-üniversite entegrasyonunun daha da güçlendirilmesi yönünde ortak irade ortaya kondu.

Atatürk Üniversitesinin sağlık vizyonunu destekleyen bu nitelikli temasın, ulusal sağlık politikalarına akademik bir derinlik kazandırması ve bilimsel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Sağlık Alanında İş Birliği - Son Dakika

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