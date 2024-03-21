Atatürk Üniversitesi Öğrencileriyle İftar Sofrasında Buluştu

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Öğrencilerle iftar programlarını geleneksel hale getirerek her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında buluşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya şehrin yöneticileri de eşlik etti.

Ramazan ayının ikinci haftasında merkezi yemekhanede düzenlenen iftar programına ev sahibi olan Rektör Çomaklı'nın yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu ile rektör yardımcıları, rektör danışmanları, senato üyeleri, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yaklaşık 3 bin öğrencinin iftar yaptığı programda, iftar saatinden önce öğrencilerin masalarına giderek sohbet eden şehrin yöneticileri, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını öğrencilerle birlikte açtı.

İftar yemeğinin ardından, Ramazan ayının bereketli iftar sofralarını, Atatürk Üniversitesinin gözbebeği olan öğrencilerle birlikte paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Çomaklı, öğrencilerin Ramazan'ını tebrik etti.

"Yeni Nesil Üniversite Projesi ile Ülkemizin Daha Aydınlık Bir Geleceğine Katkılarda Bulunduk"

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl düzenlenen iftar yemeğini ücretsiz bir şekilde öğrencilere sunduklarını belirten Rektör Çomaklı: "Bizler için birlik olmanın, halden anlamanın, paylaşmanın, empati kurmanın, varlık kadar yokluğun da bir gerçek olduğunun farkına vardığımız mübarek Ramazan'ı Şerif'in iftar sofrasını paylaşmak düstur edindiğimiz değerler açısından son derece anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi ailesi olarak ülkenin birlik ve beraberliğine daima katkıda bulunduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı: "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile ülkemizin daha aydınlık bir geleceğine katkılarda bulunduk ve bu yolda yılmadan, yorulmadan her zaman çalışacağız ve üreteceğiz. Sadece dünyada iktidar olma ya da egemen karar alıcılardan biri olma düşüncesiyle değil, daha güçlü bir Türkiye ile adalet için, paylaşmak için, mazlum coğrafyalara merhamet ve yardım için üreteceğiz" dedi.

" Filistin'de Katledilenlerle Birlikte Tüm İnsanlık Ölmektedir"

Bugün başta Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde zulümlerin yaşandığına dikkat çeken Çomaklı: "Ne yazık ki İsrail herkesin gözü önünde uyguladığı soykırımla çocukları, kadınları ve yaşlıları sistematik olarak katletmektedir. Bu durum karşısında eskiden bu yana insan hakları hikayeleri anlatan Batılı ülkeler sessiz kalmanın ötesinde destek vermekte, Müslüman ülkeler ise maalesef ses yükseltmenin ötesine geçememektedir. Filistin'de katledilenlerle birlikte tüm insanlık ölmektedir. Şu mübarek Ramazan gününde duamız herhangi bir coğrafyada, bilhassa şiddetin dozunun her geçen attığı Gazze'de zulme maruz kalan tüm mazlumların kurtulmasıdır.

Tarihin hemen her döneminde insanlığın kalbi ve merhameti olduğumuzu unutmayınız. Günümüz dünyasının ihtiyacı olan şey Türk'ün akıl, idare ve merhamet anlayışıdır. Bu nedenle her zaman lider ülke olmak zorundayız. Lider ülkemin geleceğine liderlik edecek olan değerli gençler; güç bizde olmalı ancak merhamet kılavuzumuz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Sekmen: "Birlik ve Beraberliğimizin Pekiştiği Bir Aydayız"

Şehrin güzide kurumlarından Atatürk Üniversitesinde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, birlik ve beraberliği pekiştiren, kardeşlik ruhunu diri tutan ve sevabı bol olan bu mübarek ayı idrak ediyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerin derslerine odaklanmalarını, kendilerini geliştirmelerini ve ülkesine layıkıyla hizmet edecek donanıma ulaşmaları için azim ve gayretlerini hiçbir zaman yitirmemeleri gerektiğini dile getiren Başkan Sekmen, şimdiden tüm öğrencilerin ve ailelerinin bayramlarını kutlayarak, hayırlı iftarlar dileğinde bulundu. - ERZURUM