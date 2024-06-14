ATO Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı'nı kutladı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ülke ve milletçe bir kurban bayramına daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Bayramların getirdiği refah, bolluk ve bereket ikliminin ülkemizi kuşatmasını, huzur, barış ve sevginin toplumumuza egemen olmasını diliyor; milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Son dönemde yaşanan savaşlar, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı felaketler ve doğal afetler nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Baran, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'e uyguladığı zulmün devam ettiği günlerde bayramı buruk karşıladıklarını dile getirdi.

Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın savaşlardan depremlere, iklim değişikliğinden ekonomik zorluklara çok sayıda zorluklarla sınandığı bu dönemde, iş dünyası olarak çalışarak, üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak gelecek nesillerimize çok daha güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Bilimde, teknolojide en ileri seviyeye ulaşarak, yeşil dönüşümünü tamamlayarak çocuklarımıza güvenli bir dünya bırakmayı hayal ediyoruz. Biliyoruz ki milletimizin sahip olduğu en büyük zenginlik yardımlaşma ve dayanışma duyguları. Birlik ve beraberliğimizi her defasında daha çok pekiştirdiğimiz bayramlar, milletçe kenetlenerek güçlü Türkiye hedefine daha sağlam adımlarla yürümemize vesile oluyor. Bayramların getirdiği refah, bolluk ve bereket ikliminin ülkemizi kuşatmasını, huzur, barış ve sevginin toplumumuza egemen olmasını diliyor; milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ANKARA