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Avcılar Belediyesi Vatandaş Memnuniyetinde Tam Not Aldı - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi Vatandaş Memnuniyetinde Tam Not Aldı

Argüden Yönetişim Akademisi'nin İstanbul'da yaptığı 'Belediye Yönetişim Karnesi' çalışmasından vatandaş memnuniyetinde Avcılar Belediyesi tam not alarak ilk sekiz belediye içerisinde yer aldı.

Avcılar Belediyesi Vatandaş Memnuniyetinde Tam Not Aldı
17.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 17:25
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Argüden Yönetişim Akademisi'nin İstanbul'da yaptığı "Belediye Yönetişim Karnesi" çalışmasından vatandaş memnuniyetinde Avcılar Belediyesi tam not alarak ilk sekiz belediye içerisinde yer aldı.

İstanbul İlçe Belediyelerinin iyi yönetişim uygulamalarının kamuya sundukları açık veriler incelenerek vatandaş bakış açısıyla değerlendirildiği Belediye Yönetişim Karnesi 2023 araştırmasının sonuçları Altınbaş Üniversitesi 100. Yıl Salonu'nda düzenlenen bir konferansla kamuoyuna sunuldu. Konferansta İstanbul ilçe belediyelerinin şeffaflık, katılımcılık, sürdürülebilirlik, kurumsal, işleyiş, yaşam kalitesi ve çevre gibi alanlarda yapılan araştırmaların sonuçları paylaşıldı. Panele; Avcılar, Kadıköy, Fatih, Şişli, Sultanbeyli, Bağcılar Belediyesi'nden yetkililer katıldı. Dijital alandaki belge ve bilgilere başvurarak 227 gösterge kullanılan araştırmada ilçe belediyerin verdikleri hizmet ve vatandaş memnuniyeti değerlendirildi.

Paydaş ve vatandaş odaklı Entegre Raporlama yapmaları, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nı kullanım hakkı elde etmeleri, katılımcı bütçe süreçlerini kullanmaları, kapsayıcı politikalar benimsemeleri, sürekli öğrenmeye ve gelişime önem vermeleri ile dikkat çeken Avcılar, Bağcılar, Beşiktaş, Çekmeköy, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri en yüksek puan alarak ilk sekiz sırada yer aldı.

31 Mart seçimleri öncesi dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Derneği ile "Şeffaflık Taahhütnamesi" imzalayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; Ülkemizin ekonomik kriz yaşamasının, yönetimdekilerin şeffaf olmamasından, gizli kapaklı işler yapmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu sebeple de Avcılar'a şeffaf bir belediye yönetimi vaad etmiştim ve 4 buçuk yıllık görev süremde de en önemli ilke olarak benimsedik. Bireyci yaklaşımı reddeden, tüm kararları birlikte alan katılımcı bir yönetim şeklini benimsedik. ve "Avcılar'ın geleceğini Avcılar halkı şekillendirecek" diyerek 2020- 2024 Stratejik planını 7'den 70'e tüm komşularımızla birlikte hazırladık. "Birlikte yönetim" ve "hesap verebilirlik" anlayışıyla Avcılar'da bir ilki gerçekleştirerek meclis oturumlarımızı belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamaya başladık. Göreve gelir gelmez israfın önüne geçerek borçlu konumda olan belediyemizi bütçe fazlası verir hale getirdik. Var olan kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanarak az parayla çok iş yaptık. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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