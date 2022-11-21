Çobanın koyun içim yaptığı hareket herkesin alkışını aldı - Son Dakika
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Çobanın koyun içim yaptığı hareket herkesin alkışını aldı

21.11.2022 11:14

Van'ın İpekyolu ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ferzende Örgün, koyununun ayağının kopmasının ardından yaptıklarıyla takdir topladı. Pes etmeyen Örgün, çevresine danıştıktan sonra koyunu için protez bacak yaptırdı. Minik koyun şimdi protez ayağıyla çayırlarda koşmaya devam ediyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde yaşayan Ferzende Örgün isimli çiftçi, bacağı dizden itibaren kopan koyunu için protez yaptırdı. Hobi olarak başladığı hayvancılıkta yaklaşık 55 küçükbaş hayvanının olduğunu belirten Örgün, geçimini bu şekilde kazandığını söyledi.

Çoban koyununu perişan halde gördü, yaptığı hareket herkesi hüngür hüngür ağlattı

AYAĞI KIRILAN KOYUNUNA DİNO İSMİNİ VERDİ

Sürüdeki deli hareketlerinden dolayı daha önce ayağı kırılan koyununa 'dino' ismini verdiğini belirten Örgün, "Dino isimli koyunum yaklaşık 7 ay önce gece saatlerinde zıplarken ayağını kırdı. Bende onu hayvan hastanesine götürdüm. Orada yaklaşık 15 gün tedavi edildi. Ancak ayağı iyileşmedi ve dizden aşağısı koptu. Bende hemen internette arayışa geçtim ve bir arkadaşımın vasıtasıyla Hasan Kızıl hocama ulaştım. Bana koyun için bir protez ayak yapacaklarını söylediler. Bizde ölçülerini gönderdik ve Hasan Bey de koyun için bir protez yapıp gönderdi" dedi.

Çoban koyununu perişan halde gördü, yaptığı hareket herkesi hüngür hüngür ağlattı

"SÜRÜYLE YÜRÜYEBİLİYOR, KOŞABİLİYOR"

Koyunun protez ayağıyla adeta yeni doğduğunu belirten Örgün, "Sürüyle yürüyor, koşabiliyor ve üstelik gebedir. Onu kırık ayağıyla gördüğümde canım çok acıyordu. Çok üzülüyordum. Başkası olsa kesecekti. En az 40 kişi bana hayvanı 'kes' dedi ama ben kesmedim. Şimdi çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çoban koyununu perişan halde gördü, yaptığı hareket herkesi hüngür hüngür ağlattı

Koyunun protez bacağını kontrol etmeye gelen Doğa Fotoğrafçısı Vedat Atlı ise "Ben sakat hayvanlara yürüteç ve protez yapan gönüllü veteriner Hasan Kızıl'ın arkadaşıyım. Bölgede yardıma muhtaç, düşkün bir hayvan varsa genelde beni de arıyorlar. Ben de Hasan Hocanın yaptığı protezleri kontrol amaçlı ziyaret ediyorum. Bugün de kontrol için geldim. Koyun iyi ve çok iyi koşuyor. İsmi 'dino'ymuş. Ben gördüğüm bu manzara karşısında mutlu oldum" diye konuştu.

Çoban koyununu perişan halde gördü, yaptığı hareket herkesi hüngür hüngür ağlattı
Kaynak: İHA
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İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çobanın koyun içim yaptığı hareket herkesin alkışını aldı - Son Dakika

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