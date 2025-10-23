Ayder Yaylası\'nda Mezar Görenler Şaşırdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda uzaktan gördüğü yapıyı manzaraya karşı yapılmış mezarlık zanneden Hüseyin Demirci isimli vatandaş, dua okumak için tepeye gitti.

YANINA VARINCA ŞOK OLDU

Demirci, mezar sandığı yapıya varınca gördüğü manzara karşısında ise hayrete düştü. Mezarlık zannettiği ahşap yapının su deposuna ait bir alan olduğunu gören Demirci, o anları kayıt altına aldı.

"DOĞA DA YAPILAR DA BAZEN İNSANI ŞAŞIRTIYOR"

Cep telefonu kamerasıyla olayı kayıt altına alan Demirci, "İlk baktığımda gerçekten mezar sandım. Yaklaşınca ahşap bir depo yapısı olduğunu fark ettim. Ayder'de doğa da yapılar da bazen insanı şaşırtıyor" dedi.

SOSYAL MEDYADA ESPRİ KONUSU OLDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında esprili yorumlara konu oldu.