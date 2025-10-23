Ayder Yaylası'nda Mezar Görenler Şaşırdı - Son Dakika
Yerel

Ayder Yaylası'nda Mezar Görenler Şaşırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Ayder Yaylası'nda Mezar Görenler Şaşırdı
23.10.2025 14:26
Ayder Yaylası\'nda Mezar Görenler Şaşırdı
Haber Videosu

Rize'nin Ayder Yaylası'ndaki su deposu, mezar zannedilince sosyal medyada ilgi çekti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda uzaktan gördüğü yapıyı manzaraya karşı yapılmış mezarlık zanneden Hüseyin Demirci isimli vatandaş, dua okumak için tepeye gitti.

YANINA VARINCA ŞOK OLDU

Demirci, mezar sandığı yapıya varınca gördüğü manzara karşısında ise hayrete düştü. Mezarlık zannettiği ahşap yapının su deposuna ait bir alan olduğunu gören Demirci, o anları kayıt altına aldı.

Rize'nin Ayder Yaylası'nda mezar gibi görünen su deposu şaşkınlık yarattı

"DOĞA DA YAPILAR DA BAZEN İNSANI ŞAŞIRTIYOR"

Cep telefonu kamerasıyla olayı kayıt altına alan Demirci, "İlk baktığımda gerçekten mezar sandım. Yaklaşınca ahşap bir depo yapısı olduğunu fark ettim. Ayder'de doğa da yapılar da bazen insanı şaşırtıyor" dedi.

Rize'nin Ayder Yaylası'nda mezar gibi görünen su deposu şaşkınlık yarattı

SOSYAL MEDYADA ESPRİ KONUSU OLDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında esprili yorumlara konu oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayder Yaylası, Turizm, Yerel, Yaşam, rize

Son Dakika Yerel Ayder Yaylası'nda Mezar Görenler Şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
