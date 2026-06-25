Ayder\'de kaldırımlar yayalara kaldı

Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, yaya güvenliğini artırmak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Çamlıhemşin Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kaldırımlar yayaların kullanımına açılırken, işgallere karşı sıkı denetimler başlatıldı. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun'un talimatları doğrultusunda harekete geçen zabıta ekipleri, özellikle yaz sezonunda yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ayder Yaylası'nda kaldırımları işgal eden unsurlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan uygulamalarla hem yayaların rahat hareket etmesi hem de bölgenin estetik görünümünün korunması hedefleniyor.

KALDIRIMLAR YAYALARIN KULLANIMINA AÇILDI

Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri, Ayder Yaylası'nda yaya güvenliğini sağlamak ve turizm merkezindeki düzeni korumak amacıyla sahaya indi. Yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede, kaldırımların yayalar tarafından güvenli şekilde kullanılabilmesi için çalışma yürütüldü. Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden araçlar, reklam panoları, yönlendirme tabelaları, dondurma dolapları ve benzeri malzemelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamayla birlikte yaya geçiş alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ziyaretçilerin Ayder Yaylası'nda daha konforlu şekilde hareket edebilmesi amaçlandı. Yapılan düzenlemelerin, bölgenin doğal dokusuna uygun daha estetik bir görünüm oluşturmasına da katkı sağlayacağı belirtildi. Belediye ekiplerinin turizm sezonu boyunca benzer denetimleri sürdüreceği bildirildi.

ARAÇ İŞGALİNE DUBA ENGELİ

Kaldırımları otopark gibi kullanan araçlara karşı önlem alan belediye ekipleri, kaldırım kenarlarına dubalar yerleştirdi. Uygulama sayesinde araçların kaldırımlara park etmesi engellenirken, yayaların güvenli ve kesintisiz şekilde yürüyebilmesi sağlandı. Denetimlerde yalnızca araç parkına değil, kaldırımları işgal eden diğer unsurlara da müdahale edildi. İşletmeler tarafından kaldırım üzerine bırakılan reklam panoları, yönlendirme tabelaları, dondurma dolapları ve benzeri malzemeler kaldırılarak yaya geçiş alanları yeniden düzenlendi. Bu çalışmayla hem görüntü kirliliğinin önüne geçildi hem de yayaların kullanım alanları genişletildi. Belediye yetkilileri, esnafa kurallara uyma çağrısında bulunurken, düzenlemelerin bölge esnafı ile yerli ve yabancı turistler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

BAŞKAN ALTUN: AYDER BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Ayder Yaylası'nın Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi. Altun, ziyaretçilerin bölgede huzurlu, güvenli ve konforlu vakit geçirmesini önemsediklerini vurguladı. Başkan Altun, "Ayder Yaylası hem bölgemizin hem de ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Misafirlerimizin burada huzurlu, güvenli ve konforlu vakit geçirmesi en büyük önceliğimizdir. Kaldırımlar yayalarımız içindir. Ayder'in doğal dokusuna ve eşsiz güzelliğine yakışan bir düzen oluşturmak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Altun, çalışmalara destek veren Ayder esnafına da teşekkür ederek gösterilen duyarlılığın bölgenin turizm kalitesine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Ayder Yaylası'nda düzen ve denetim çalışmalarının turizm sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.

Haber: Yavuz Günay