Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Aydın\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Aydın'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Programda çelenk sunumu, konuşmalar, ödül töreni ve gösteriler yer aldı.

23.04.2024 12:35  Güncelleme: 12:49
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Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program ile coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen program ilk olarak Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Her yıl Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda kutlanan 23 Nisan programları bu sene stadın depreme dayanıksız olması dolayısıyla yıkılmasının ardından, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici günün anlam ve öneminde dair konuşma yaptı. Ekici konuşmasında, "Bu kutlu gün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı onurlandırırken, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve azmini bizlere hatırlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayram Türk Milleti'nin bağımsızlık idealine olan bağlılığını bir timsalidir" dedi.

Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çocuk gözüyle 23 Nisan" konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından törene katılan okulların halk oyunu ve gösteri ekipleri çalışmalarını izlayenlerin beğenisine sunarken, izleyicilerden büyük alkış aldı. Tören gösterilerin ardından sona erdi.

23 Nisan kutlama programına Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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