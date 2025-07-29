Aydın'da 3 yeni ambulans sağlık filosuna katıldı - Son Dakika
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Aydın'da 3 yeni ambulans sağlık filosuna katıldı

Aydın\'da 3 yeni ambulans sağlık filosuna katıldı
29.07.2025 17:00
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Aydın'da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 3 yeni ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Aydın'da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 3 yeni ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen Ambulans Anahtar Teslim Töreni'nde, Efeler 2 No'lu, Söke 6 No'lu ve Nazilli 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına tahsis edilecek 3 yeni ambulans törenle teslim edildi. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları ve sağlık personeli katıldı. Teslim töreninde konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Güneş'in yaptığı dualar eşliğinde ambulansların anahtarları ekiplerine teslim edildi. Sağlık çalışanları da yeni ambulanslarla ilgili teknik bilgi verdi. Siren sesleriyle görev yerlerine uğurlanan ambulanslar, Aydın'daki acil sağlık hizmetlerinin gücünü artıracak.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde sağlık yatırımlarına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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