Aydın'da güneşli havayı fırsat bilenler sahile koşarken, Didim'e tatile gelen vatandaşlar da denize girerek serinledi.
Ramazan Bayramında Aydın'da sıcak hava etkili oldu. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği Aydın'ın Didim ilçesinde sahillere tatilciler akın etti. Sıcak havayı fırsat bilenler, Altınkum Plajında denize girdi. Tatilin tadını sahilde denize girerek çıkardılar. Didim'i tercih eden tatilciler, güzel bir tatil yaptıklarını bildirdiler. Kimi tatilciler jet ski'ye binerken bazı tatilciler ise tekne turuna katıldı.
Didim'e tatile giden Erkan Çetin, bayramın güzel geçtiğini belirterek, "Hava çok güzel. Didim bayağı kalabalık. Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Herkesin Didim'i gelip görmesini isterim" dedi.
Ailesi ile Denizli'den tatile gelen Dilek Meraş, çocuklarının denize girdiğini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Meraş, dokuz günlük bayram tatilini Didim'de geçireceklerini söyledi.
Tatilde Didim'i tercih eden İlknur Ural, " Kayseri'den geldik. Tatil güzel geçiyor. Çeşme yoğun olur diye Didim'i tercih ettik ama burası da çok kalabalık. Hava, deniz, kum ve güneş çok güzel. Eğleniyoruz ailemizle" dedi.
Tatilciler Didim'i Sevdi
Kayseri'den tatile gelen Onur Keçeci, denize girdiğini ve suyun çok iyi olduğunu söyledi. Keçeci, hafta sonuna kadar Didim'de kalacağını ve denizin tadını çıkacağını belirtti.
Tatilcilerden Onur Karataş ise, "Buraya bayram tatiline Bursa'dan geldik. Gayet havadan ve denizden memnunuz. Deniz suyu sıcaklığı da çok çok iyi. Didim'i de çok seviyoruz. Havası da çok güzel. Yani mutlu bir üç dört gün geçiriyoruz. Herkese de tavsiye ederiz Didim'i." dedi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'da Güneşli Havayı Fırsat Bilerek Tatilciler Sahile Koştu - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram mazbatasını alarak göreve başladı. Bayram, devir teslim töreni sonrası görevine başladığını açıkladı.
Ardahan'da CHP'li Faruk Demir'in seçimi kazandığı ancak AK Partili Yunus Baydar'ın seçim sonuçlarına itiraz ettiği bildirildi.
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. olan İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar dikkat çekerken Akşener'in karşısına çıkacak ilk aday da belli oldu. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, olağanüstü kurultayda aday olacağını duyurdu. Partideki son istifalarda kongre vurgusu öne çıkarken Akşener'in parti liderliğinde ısrar edeceği öne sürülüyor.
31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı. Fazlaca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Altınova'ya hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ederken, CHP adaylarının önde bitirdiği Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yeniden sayım süreci başladı. AKP'nin itirazı sonucu Beykoz'da yeniden sayım başlarken, CHP de Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na giderek, 'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz' dedi.
Yerel seçimlerde seçilen Koray Kıraç, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mazbatasını alarak ilçede eser ve hizmet belediyeciliğini devam ettireceklerini belirtti. Sandıkçı, Canik halkıyla birlikte çalışarak ilçeye değer katacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, seçimlerin ardından mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tuncer, Mezitli'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini ve Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin alınan kararın da bugün yazılacağını söyledi. Türkiye geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini ifade etti. Van seçimlerinde YSK tarafından verilen son karara ilişkin de konuşan Yener, 'Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak' açıklamasında bulundu. - ANKARA
Hatay'da yaşayan Hilda Cöcen Koku, yerel seçimlerde 5 erkek rakibine karşı verdiği kıyasıya mücadeleyi en yakın rakibine 300 oy fark atarak 1. sırada bitirdi. Pirireis Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar oldu.
Erzurum'un turizm açısından önemli merkezlerinden Tortum ve Uzundere ilçesindeki projeler, Vali Mustafa Çiftçi tarafından değerlendirildi. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Vali Çiftçi'ye, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Tortum ve Uzundere vadilerinde doğa sporlarının canlandırılması için uygulanabilecek projeler hakkında bilgi verdi.
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçim zaferinin ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?