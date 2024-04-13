Aydın\'da Güneşli Havayı Fırsat Bilerek Tatilciler Sahile Koştu

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Aydın'da güneşli havayı fırsat bilenler sahile koşarken, Didim'e tatile gelen vatandaşlar da denize girerek serinledi.

Ramazan Bayramında Aydın'da sıcak hava etkili oldu. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği Aydın'ın Didim ilçesinde sahillere tatilciler akın etti. Sıcak havayı fırsat bilenler, Altınkum Plajında denize girdi. Tatilin tadını sahilde denize girerek çıkardılar. Didim'i tercih eden tatilciler, güzel bir tatil yaptıklarını bildirdiler. Kimi tatilciler jet ski'ye binerken bazı tatilciler ise tekne turuna katıldı.

Didim'e tatile giden Erkan Çetin, bayramın güzel geçtiğini belirterek, "Hava çok güzel. Didim bayağı kalabalık. Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Herkesin Didim'i gelip görmesini isterim" dedi.

Ailesi ile Denizli'den tatile gelen Dilek Meraş, çocuklarının denize girdiğini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Meraş, dokuz günlük bayram tatilini Didim'de geçireceklerini söyledi.

Tatilde Didim'i tercih eden İlknur Ural, " Kayseri'den geldik. Tatil güzel geçiyor. Çeşme yoğun olur diye Didim'i tercih ettik ama burası da çok kalabalık. Hava, deniz, kum ve güneş çok güzel. Eğleniyoruz ailemizle" dedi.

Tatilciler Didim'i Sevdi

Kayseri'den tatile gelen Onur Keçeci, denize girdiğini ve suyun çok iyi olduğunu söyledi. Keçeci, hafta sonuna kadar Didim'de kalacağını ve denizin tadını çıkacağını belirtti.

Tatilcilerden Onur Karataş ise, "Buraya bayram tatiline Bursa'dan geldik. Gayet havadan ve denizden memnunuz. Deniz suyu sıcaklığı da çok çok iyi. Didim'i de çok seviyoruz. Havası da çok güzel. Yani mutlu bir üç dört gün geçiriyoruz. Herkese de tavsiye ederiz Didim'i." dedi. - AYDIN