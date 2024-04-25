Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı, Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı, Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali'ne ev sahipliği yapacak

Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı, Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali\'ne ev sahipliği yapacak

Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı, 23-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali'ne ev sahipliği yapacak. Organizasyona 180 sporcu katılacak ve farklı branşlarda yarışmalar düzenlenecek. Gençler, kendi illerini temsil ederek rekabetin heyecanını yaşayacak ve sporun birleştirici gücünü deneyimleyecek.

25.04.2024 16:41  Güncelleme: 16:44
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Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı, heyecan verici bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali başladı. Organizasyona yaklaşık 180 sporcu katılacak. Ege Bölgesi'ndeki genç sporcular, farklı şehirlerden gelen takımlarla mücadele edecek. İzmir, Aydın, Afyon, Uşak, Muğla, Denizli, Kütahya ve Manisa'dan gelen gençler, kendi illerini temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bu etkinliğin koordinasyonunu üstlenerek gençlerin sporla buluşmasına öncülük ediyor.

Farklı branşlarda yarışmaların düzenleneceği etkinlikte genç sporcular, 3x3 Basketbol, Masa Tenisi ve Futbol müsabakalarında ter dökecekler. Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali, 23-28 Nisan tarihleri arasında Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı'nda gerçekleşecek. Bu tarihler arasında gençler, hem rekabetin heyecanını yaşayacak hem de sporun birleştirici gücünü deneyimleyecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı, Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı, Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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