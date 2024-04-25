Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı, Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali\'ne ev sahipliği yapacak

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Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı, heyecan verici bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali başladı. Organizasyona yaklaşık 180 sporcu katılacak. Ege Bölgesi'ndeki genç sporcular, farklı şehirlerden gelen takımlarla mücadele edecek. İzmir, Aydın, Afyon, Uşak, Muğla, Denizli, Kütahya ve Manisa'dan gelen gençler, kendi illerini temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bu etkinliğin koordinasyonunu üstlenerek gençlerin sporla buluşmasına öncülük ediyor.

Farklı branşlarda yarışmaların düzenleneceği etkinlikte genç sporcular, 3x3 Basketbol, Masa Tenisi ve Futbol müsabakalarında ter dökecekler. Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Ege Bölge Finali, 23-28 Nisan tarihleri arasında Aydın Davutlar Efeler Gençlik Kampı'nda gerçekleşecek. Bu tarihler arasında gençler, hem rekabetin heyecanını yaşayacak hem de sporun birleştirici gücünü deneyimleyecek. - AYDIN