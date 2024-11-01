Aydın İnciri İhracatta Yükseliyor - Son Dakika
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Aydın İnciri İhracatta Yükseliyor

Aydın İnciri İhracatta Yükseliyor

TARİŞ İncir İşletmesi, Aydın incirinin iç ve dış pazardaki talebinin arttığını bildirdi.

01.11.2024 10:38
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Aydın inciri dünya pazarında dikkat çekmeye devam ediyor. Yüksek standartlarda işlenen kuru incir hem iç hem de dış pazarda talep görürken, TARİŞ İncir İşletmesi Fabrika Müdürü Mehmet Ali Tu, "İncirin ihracatında 100'den fazla ülke ile iş yapıyoruz. İç piyasada da geçen sene 120 liraya aldığımız incirleri bu yıl 200 liraya alıyoruz. Ancak bu fiyat artışı satışlarımızı etkilemedi, satışlarımız gayet iyi" dedi.

TARiŞ Kooperatif ortakları aracılığıyla temin edilen incirlerin yüksek standartlar ve detaylı kontrollerle işlenmesi hem iç hem de dış pazarda büyük bir talep oluşturuyor. Geçen yıla göre fiyat artışları yaşanmasına rağmen, satışların arttığını vurgulayan TARİŞ İncir İşletmesi Fabrika Müdürü Mehmet Ali Tu, özellikle Uzak Doğu ve Avrupa pazarlarına yönelik ihracatın fazla olduğunu belirterek, Türkiye'nin kuru incir ihracatındaki potansiyeline dikkat çekti. İncirlerin alım sürecinin detaylarına değinen Tu, "İncirlerimizi kooperatif ortaklarımızdan alıyoruz. Yaklaşık 12 kooperatifimiz ve 4 bin civarında ortağımız var. Ortaklarımız, kooperatiflere teslim ettikleri incirleri biz de kooperatiflerden alıyoruz. İncirler ilk geldiğinde öncelikle ekspertizini yapıyoruz. Alım standartlarımıza uygunsa malı kabul ediyoruz. Fumigasyon işlemlerinin ardından kalburlama ve boylama işlemleriyle alfatoksin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sipariş geldiğinde, hangi kaliteden üretim isteniyorsa depomuzdan çekip, alfatoksin kontrolüne tabi tutarak, tuzlu su ile yıkayıp şekil vererek müşterilerimize gönderiyoruz" dedi.

Tu, geçen yıla göre yüzde yüze yakın bir fiyat artışı olduğuna dikkat çekerek, "Bu durum satışlarımızı etkileyebilir endişesi taşıyorduk. Ancak çok şükür, satışlarımız geçen yıla göre hem miktar hem de fiyat endeksli olarak oldukça iyi. Yüzde 80'lere varan bir fiyat artışı gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

İncirin ihracatında 100'den fazla ülke ile iş yaptıklarını belirten Tu, "Ancak esas alan ülkeler 30-35 ülke civarında. Özellikle Uzak Doğu'da Çin, Kore ve Japonya başta geliyor. Avrupa'da ise Almanya, Fransa ve İtalya yüksek miktarda kuru incir talep ediyor" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden ürünlerin lüks kalite olduğunu vurgulayan Tu, "Elit kesime hitap ediyoruz. Ayrıca, pakete kullanamadığımız incirleri ekmek sanayinde ve pastacılık sektöründe değerlendiriyoruz" diye ekledi.

Son olarak, dolar bazında ortalama satış fiyatlarının geçen yıl 5 buçuk 6 dolarlardayken bu yıl 7 buçuk 8 dolarlara çıktığını ve bu durumun cari açığı kapatmada önemli rol oynayacağını belirten Tu, "İç piyasada da geçen sene 120 liraya aldığımız incirleri bu yıl 200 liraya alıyoruz. Ancak bu fiyat artışı satışlarımızı etkilemedi, satışlarımız gayet iyi" diyerek sözlerini tamamladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İnciri İhracatta Yükseliyor - Son Dakika

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