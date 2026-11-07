Aydın Karacasu'da zeytin üreticileri 20 TL'lik satışa rağmen Tarım Bakanı'na seslendi - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da zeytin üreticileri 20 TL'lik satışa rağmen Tarım Bakanı'na seslendi

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Aydın Karacasu\'da zeytin üreticileri 20 TL\'lik satışa rağmen Tarım Bakanı\'na seslendi
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Aydın Karacasu\'da zeytin üreticileri 20 TL\'lik satışa rağmen Tarım Bakanı\'na seslendi
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Aydın Karacasu'da zeytin üreticileri, artan işçilik ve mazot maliyetleri karşısında zeytinin kilogramını 20 TL'ye satmak zorunda kaldı. Günlük yevmiyenin 2 bin TL'ye ulaştığını belirten üreticiler, kazancın işçiliğe gittiğini söyleyerek Tarım Bakanı'ndan destek istiyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin üreticileri, artan girdi maliyetleri ile dip seviyelere gerileyen sofralık zeytin ve zeytinyağı alım fiyatları nedeniyle zor dönemlerinden birini yaşıyor. Üretici Kemal Yıldırım, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, "Bu sene gibi gördüğümüz bir yıl yok. Tarım Bakanı muhakkak buna bir el atsın, ilgilensin. İlgilenilmedikten sonra bu sorunun çözülmesi mümkün değil." dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin üreticileri, artan işçilik ve mazot maliyetleri karşısında zeytinin kilogramını 20 TL'ye satmak zorunda kaldıklarını belirterek, üretimin maliyetleri karşılamadığını ve destek beklediklerini söyledi. Üreticiler, işçi yevmiyelerinin 2 bin TL'ye ulaştığını, kazançlarının işçilik giderlerine gittiğini ifade ederek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

?Bölgede uzun yıllardır zeytincilikle uğraşan 66 yaşındaki üretici Kemal Yıldırım, şunları söyledi:

"Sezonumuz bu sene çok sıkıntılı. Bir kadın dört kasa zeytin topluyor, günlük 2 bin TL yevmiye veriyoruz. Zeytini 20 TL'ye veriyoruz. Kazandığımız parayı işçinin yevmiyesine veriyoruz. Cebimize para girmiyor bu sene. Bizim bu seneki gibi gördüğümüz bir yıl yok. Tarım Bakanı muhakkak buna bir el atsın, ilgilensin. İlgilenilmedikten sonra bu sorunun çözülmesi mümkün değil. 105 TL'ye mazot alıyoruz. Biz bu şartlarda nasıl üretim yapacağız? Bu seneye kadar hiç böyle bir durum yaşamadık."

"ÇİFTÇİ BU SENE HİÇBİR ÜRÜNDE PARA KAZANAMADI"

Esnaf ve zeytin üreticisi Özgür Nuri Turan, artan maliyetlere karşın zeytin fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında kaldığını belirtti. Dökme zeytinyağına getirilen kısıtlamaların piyasada büyük firmaların ağırlığını artırdığını, bunun sonucunda zeytinyağı fiyatlarının düşmesiyle zeytin alım fiyatlarının da yaklaşık 20 TL'ye kadar gerilediğini ifade eden Turan, devletin rekabeti koruyacak önlemler alması gerektiğini vurguladı. Turan, şöyle konuştu:

"Burada hükümet ve ülkeyi yönetenler ya yanlış bilgilendirme yapıyor ya da bütçede para yok. Çiftçiye 'şu kadar destek veriyoruz' diyorlar ancak kalem bazında bakıldığında çiftçiye verilen para, bütçede yüksek görünüyor. Fakat çiftçi sayısına böldüğünüz zaman, bir çiftçiye verilen mazot desteği ancak bir depo mazot parasını karşılıyor. Devletin böyle dönemlerde çiftçinin yanında olduğunu göstermesi gerekir. Zeytin fiyatlarının bu kadar düşük olduğu bir dönemde, her şeyimiz kayıtlı. ÇKS'deki oranımıza göre müstahsilden makbuz alınmasını ve bunun ilçe tarım müdürlüklerine verilmesini sağlayabilirler. Örneğin bütçenin el verdiği ölçüde kilo başına 10 TL devlet desteği verilebilir. Zeytin 20 TL'ye satılırken devlet de 10 TL destek verirse üretici 30 TL kazanmış olur. Üretimi bilmeyen bir kişi markete gittiğinde 110 TL'ye zeytin gördüğü zaman zeytin üreticisinin çok para kazandığını sanabilir. Ancak maalesef her üründe olduğu gibi bu sene hiçbir üründe çiftçi para kazanamadı. Çiftçi, ürününü maliyetinin altında sattı."

"SIKINTILI BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ"

Bölge sakini Cavit Paksoy, zeytin fiyatlarının düşüklüğünün üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, yağlık zeytinde de fiyatların işçilik maliyetlerini karşılamadığını ifade etti. Bir işçinin gün boyu topladığı beş kasa zeytinin satışından elde edilen gelirin ancak günlük yevmiyeyi karşılayabildiğine aktaran Paksoy, üreticinin ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Paksoy, şunları kaydetti:

"Yevmiyeler 2 bin TL'den başladı, zeytin fiyatlarının düşük olması nedeniyle bir ara bin 800 TL'ye düşürüldü. Buna rağmen insanlar yine de zeytin toplamak istemiyor. Tarım Kredi'ye veya bankalara borcu olan kişiler, borçlarının takibe düşmemesi ve icra süreciyle karşılaşmamak için borçlarını ödeyecek kadar zeytin satıp bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor. Diğer üreticiler ise zeytini yağlık olarak değerlendirmeyi tercih ediyor. Ancak yağlık zeytinin de çok iyi bir duruma geleceğini düşünmüyorum. Onun da sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Çünkü ülkeyi yönetenler bugün yurt dışından, Tunus'tan ve Suriye'den yağ ithal eden bir konumdayız. Kendi üreticimizin malı dururken dışarıdan zeytin ve yağ ithalatına izin veriyoruz. Kendi üreticimizi ise zor durumda bırakıyoruz. Bu durum da halkımıza sıkıntı olarak yansıyor. Gerçekten şu anda çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz."

Kaynak: ANKA
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