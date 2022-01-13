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Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı - Son Dakika

Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

13.01.2022 15:47

Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtıAYDIN Aydın'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

AYDIN Aydın'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilere açtı. 356 markanın katıldığı fuarda ise Aydınlı firmaların yoğunluğu dikkat çekti.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın, Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na 9'uncu kez ev sahipliği yapıyor. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 13-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuar, düzenlenen açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek olan fuara, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında düzenlenen fuarın açılışını Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri gerçekleştirdi. Bu yıl 356 marka ve 168 firmanın katılım sağladığı fuarı gezen Vali Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri, fuar alanındaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarım fuarlarının ülke tarımının gelişmesine katkı sağladığına dikkat çeken Vali Aksoy; "Tarım, Aydın için önemli bir sektör ve bu sektörün daha iyi bir noktaya gelmesi için fuarlar da önemli bir katkı sunuyor. Aynı zamanda fuarlar ürünler ile üreticiler arasında bir işbirliği sağlıyor. Bu anlamda fuarları Aydın'da ve ülkede tarımın gelişmesi için katkı sağlayacak bir organizasyon olarak görüyoruz. Başta Ticaret Borsası olmak üzere bütün odalarımıza, destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefimiz 250 milyon TL"

Bu yıl hedeflerinin 250 milyon TL'lik sıcak satış olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Maalesef geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı fuarımızı gerçekleştiremedik. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz son fuarımızda 358 firma ve 342 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu sayı Türkiye'deki tarım fuarları içerisinde 3. büyük tarım fuarı olmamızı sağladı. 2020 yılında 180 milyon liralık sıcak satışla fuarımızı kapatmıştık. Bu yıl 356 markanın yer aldığı 168 tane firmanın katılımıyla öncekilere göre daha kapsamlı bir şekilde fuarımızı açtık. Pandemiden dolayı katılım nasıl olur bilemiyoruz ama hedefimiz en az 342 bin ziyaretçiye ulaşmak ve 180 milyonluk sıcak satışın da en az 250 milyon liraya yükselmesini bekliyoruz" dedi.

"Aydın, tarımda lider il"

Aydın'ın, tarım potansiyeli olarak Türkiye'deki ilk 3 şehir içerisinde yer aldığını ifade eden Çondur; "Ciddi anlamda bir potansiyelimiz ve faaliyete geçirdiğimiz tarımsal ciromuz var. Tarım sektöründe lider bir iliz diyebiliriz. Gerek yurtiçi satış gerekse ihracat rakamları ile iddialı pozisyondayız ve firmalarımız gün gün güçleniyor. Bu yıl fuarda dikkatimiz çeken önemli bir husus ise Aydın firmalarımızın özellikle tarımsal mekanizasyon firmalarının da yoğun anlamda fuarımıza katılması. Bu sebeple hepsine de çok teşekkür ediyorum. Aydın'daki fuarımıza yerli firmalarımız sahip çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yeni fuar alanında da Avrupa standartlarında fuar organize etmeyi umuyoruz. Çünkü uluslararası fuarlar yurt dışından da çok sayıda ziyaretçi alıyor. Yurt dışı kaynaklı katılım gösteren firmalar da oluyor. Daha modern daha yenilikçi bir fuar merkezinde de önümüzdeki yıl nasip olursa bu fuarı yapmayı temenni ediyoruz" dedi.

"Hareketlilik dikkat çekti"

Fuarın ilk gününde yoğun bir katılım gösteren vatandaşlar ise tarım fuarının önemli olduğuna dikkat çekti. Aydın'ın tarım memleketi olduğunu ifade eden ziyaretçilerden Selahattin Fırat; "Fuardaki standaların genelini gezdim ve fiyatlarda genel olarak bir uygunluk göremedim. Fuar ise dört dörtlük. Aydın, tarım memleketi, haliyle olması gereken de buydu" dedi.

Tarım fuarlarının sürekliliği olması gerektiğini ifade eden ziyaretçilerden Sadettin Sağlam ise "Fuar güzel ve ilk gün olduğu için hareketli. Taleplerin ekonomiye karşılık olarak ne kadardır bilmiyorum daha hepsini gezme fırsatım olmadı ancak hareketlilik dikkat çekti. Memleketimiz, tarım memleketi sonuçta. İlgi alaka var. Hareketli olması da güzel bir şey. Canlılığı gösteriyor yani. Böyle fuarların, tarım memleketi olduğumuz için de hem Aydın hem Ege hem de Türkiye için sürekliliği önemli yani. Bir kere olup geçmemesi gerekir" dedi.

Fuarı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 16 Ocak Pazar gününe kadar saat 10-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın açılışına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

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Türkiye, Tarım, Aydın, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı - Son Dakika


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