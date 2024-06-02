Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, Yabancı Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi

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Düzcenin önde gelen doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı. Güney Amerika'dan gelen Arjantin ve Uruguay uyruklu turistler, Aydınpınar'a hayran kaldı.

Düzce'nin doğal güzelliklere sahip Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'nda Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal ve konaklama tesisleri, bölgeye olan ilgiyi artırdı. İstanbul ve Ankara'nın arka bahçesi konumundaki Düzce'nin 'saklı cenneti' doğaseverlerin gezi rotaları arasında yer almaya başladı. Muhteşem tabiatı ile dikkat çeken ve 5 adet şelale kümesinden oluşan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalardan biri haline geldi.

Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Beltur'un yatırımları ve tanıtım faaliyetleri sonrası bilinirliği daha da artmaya başlayan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Uruguay'dan gelen turist kafilesini ağırladı.

Gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasındaki şelaleyi gezen kafile, tabiat parkına hayran kaldı. Beltur sosyal tesisinde keyifli vakit geçiren ve dome çadır ile bungalovdan oluşan konaklama tesislerini de gezen Güney Amerikalı kafile, kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

Kendi ülkelerinin de Düzce'ye benzer bir doğası olduğunu ifade eden Arjantinli turistler, "Buraya gelmekten çok mutluyuz. Bitkiler ve doğa içerisindeki sessizlik ve kuşların sesi bizi çok memnun etti. Türkiye iklimiyle, sahip olduğu doğal güzellikleriyle çok güzel. Ama bizi en çok mutlu eden Türk insanının misafirperverliği oldu. Çok çeşitli bir kültürünüz var. Gittiğimiz her yerde farklı bir şey gösteriyorsunuz. Bu sizi çok özel kılıyor. Yapmış olduğunuz şey özel bir duygu oluşturuyor" dediler. - DÜZCE