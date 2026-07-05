Ayvalık\'tan Bergama\'ya Duygusal Veda

Balıkesir'in Ayvalık İlçesinden İzmir'in Bergama ilçesine atanan Kaymakam Hasan Yaman için duygusal veda yemeği düzenlendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde belediye bünyesindeki veda yemeğine ilçe protokolü eksiksiz katıldı. Siyasi parti, odalar ve derneklerin temsilcilerinin yanı sıra gaziler, mahalle muhtarları ve ilçenin ileri gelen simalarının katıldığı yemekte konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kaymakam Yaman'ın ilçedeki 5 yıllık görev süresince kalıcı eserler bıraktığını söyleyerek, "Özellikle ilçemizdeki gençlerin daha rahat şartlarda eğitim alabilmesi için okul sayısında gözle görünür artış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra da yeni kaymakamlık binasının inşası ve tefrişat aşamasında da çok ciddi emekleri geçen kaymakamımızın yeni görev yeri olan Bergama ile Ayvalık arasında kültürel köprüler kurarak, yeni turizm destinasyonu sağlayabileceğine inanıyorum" dedi.

Veda yemeğinde konuşan Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu da atama zamanlarında yeni görev yerlerine tayin olan bürokratlar için vedaların gerçek duygusallıkları da beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Ayvalık'a yaklaşık bir yıl önce atandığım için kaymakamımızla en az çalışan bürokratım. Ama bir yıl gibi kısa sürede çok kaliteli bir insanla tanışma fırsatı yakaladım. Kaymakamımız kabul ederse, O'nun kardeşi olmak benim için çok büyük bir gurur olacaktır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket eden kaymakamımızın yeni görev yerinde de üstün başarılar elde edeceğinden hiçbir şekilde şüphemiz yoktur" diye konuştu.

"Gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek bizim için en büyük mükafattır"

Gecede konuşan Kaymakam Hasan Yaman ise; 6 Eylül 2021 tarihinde başladığı Ayvalık'ta görev süresinin dolması nedeniyle ayrılacak olmanın burukluğunu yaşadığını belirterek, "Ayvalık Kaymakamlığı görevi benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Ayvalık çok özel bir şehir. Tarihte yaşadıklarıyla özel bir şehir. Ayvalık, mavi vatanın tam kalbi. Ayvalık, düzenlik askeri birliklerin Kurtuluş Savaşı'nda düşmana ilk kurşunu attığı kahraman bir şehir. Ayvalık, Kuvayımilliye şehri. Ayvalık, milli coşku ve heyecanın yüksek olduğu Ege Bölgesi'nin bir incisi. Ben de böyle bir kentte görev yapmaktan çok büyük bir şeref duydum" dedi.

Kaymakam Yaman, "Doğasıyla, mimarisiyle, adasıyla, mutfağıyla, kültürüyle hakikaten temayüz etmiş, ön plana çıkış bir şehrimizdir Ayvalık. Burada görev yaptığım süre boyunca, 'Devlet-i ebed müddet' anlayışıyla, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle ve büyük Atatürk'ün, 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' düsturuyla hareket ederek, başta şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve toplumun diğer tüm kesimlerine devletimizin şefkatli ellerini hissettirebilmek için kapımızı, gönlümüzü her daim açık tutmaya çalıştık. Adaletli, şeffaf ve insan odaklı bir yönetim anlayışının tesisi için tüm kurumlarımızla tam bir uyum içerisinde olmaya gayret gösterdik. Mülki idare amirliğinin en hüzünlü tarafı, başsavcımızın da ifade ettiği gibi, görev yaptığınız yerlerde güçlü gönül bağlarını geride bırakarak, yeni bir nöbet yerine doğru yola çıkıyorsunuz. Ancak biliyorum ki; gök kubbede hoş bir seda bırakmak bizlerin en büyük mükafatıdır" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Hasan Yaman, görev yaptığı süre içerisinde, başta Ayvalık halkı olmak üzere, Garnizon Komutanlığı, belediye başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, mesai arkadaşlarına, siyasi partilerin ilçe başkanlarına, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara, basın mensuplarına ve zor mesai şartlarında kendisine her zaman destek veren eşi ve çocuklarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Güzel temennilerle uğurlandı

Gecede; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu da, Kaymakam Hasan Yaman'ı bir gün vali ya da üst düzey bürokrat olarak görebilmeyi dileyerek kendisine bir plaket verdi.

Ayvalık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç da yaptığı konuşmada, "Birlikte görev yaptığımız süre içerisinde ben de personelim adına her daim önderliğini, tecrübelerini paylaşımını, saygı dolu samimiyetini, davranışlarıyla bize örnek oluşu sebebiyle kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR