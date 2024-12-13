Bağcılar Belediyesi'ne bir ayda 5 ödül - Son Dakika
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Yerel

Bağcılar Belediyesi'ne bir ayda 5 ödül

Bağcılar Belediyesi\'ne bir ayda 5 ödül

Yerel yönetimlerin ilham veren projelerini ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülleri'nde Bağcılar Belediyesi, "Dijital Şehir İkizi: Sürdürülebilir Şehir Yönetimi" ve "Akıllı Kent Platformu-Akıllı Belediye Yönetim Sistemi" projesiyle iki ödüle layık görüldü.

13.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:56
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Yerel yönetimlerin ilham veren projelerini ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülleri'nde Bağcılar Belediyesi, "Dijital Şehir İkizi: Sürdürülebilir Şehir Yönetimi" ve "Akıllı Kent Platformu-Akıllı Belediye Yönetim Sistemi" projesiyle iki ödüle layık görüldü. Böylece Bağcılar Belediyesi'nin örnek projeleri sayesinde son bir ayda aldığı ödül sayısı beş oldu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Altın Karınca Ödülleri töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerin yenilikçi ve ilham veren projelerinin ödüllendirildiği törene yoğun bir ilgi oldu. Programda; Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ödüle layık görüldü.

Bağcılar'a Altın Karınca'dan iki ödül

Yerel yönetimler arasında örnek ve öncü projeleriyle her zaman öne çıkan Bağcılar Belediyesi de bu özel programda çift ödüle layık görüldü. Bağcılar Belediyesi'nin aldığı ödüllerden biri "Akıllı şehir uygulamaları" kategorisinde "Dijital Şehir İkizi: Sürdürülebilir Şehir Yönetimi" projesine diğeri ise "Şehir planlama ve altyapı" kategorisinde "Akıllı Kent Platformu-Akıllı Belediye Yönetim Sistemi" projesine verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Son alınan Altın Karınca ödülleriyle birlikte Bağcılar Belediyesi'nin son bir ay içinde aldığı ödül sayısı beş oldu. Geçen hafta AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın düzenlediği Engelsiz Türkiye Programı'nda Bağcılar Belediyesi, "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülüne layık görülmüştü. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Erdoğan da çalışmalarından dolayı emeği geçenleri tebrik etmişti. Bağcılar Belediyesi tarafından uygulamaya konulan BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu, Türkiye'nin en geniş kapsamlı Bulut ve Yapay Zeka Zirvesi olan Future of AI&Cloud'dan ödüllerinde "Best Aı Vırtual Agents-Bots" kategorisinde ödülün sahibi olmuştu. Ayrıca Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası olmaya layık görüldü.

Yakında yeni projelere imza atacağız

Çalışmalarının ödüllendirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Aldığımız bu ödüller hayata geçireceğimiz yeni projeler için birer kilometre taşı niteliğinde olmaktadır. 'Bağcılar'da standartları yükseltme zamanı' mottosuyla kaliteli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah ilçemize değer katacak ve vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak yeni projelere yakın zamanda imza atacağız. Bu ödüllerin alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi'ne bir ayda 5 ödül - Son Dakika

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