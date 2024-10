Bağcılar\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Yerel

Bağcılar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla kutlandı. Binlerce ilçe sakininin katıldığı kutlamalarda fener alayı ve bando eşliğinde yürüyüş yapılırken, Bilgi Evi öğrencileri sundukları gösterilerle alkış topladı.

Bağcılar'da 28 Ekim'de başlayan kutlamalarda ilk olarak Bağcılar Çarşı Yürüyüş yolu başlangıcından Bağcılar Meydan'daki çelenk sunma alanına bando takımı ve Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun tebrikleri kabul etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının devam ettiği Mahmutbey Stadı'nı dolduran binlerce ilçe sakini büyük bir coşku yaşadı. Stadın dört bir yanı al bayraklarla donatıldı. Programda Bilgi Evleri öğrencileri halk oyunları ekibi folklor gösterisi sunarken, mehter konseri de büyük ilgi gördü. Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi öğrencisi Sercan Saykolu'nun okuduğu "Bayrak" şiiri stadyumdaki kalabalığa duygulu anlar yaşattı. Törende bando eşliğinde tarihte kurulmuş 16 devletin bayraklarının tanıtımı yapılarak, bayrak ve flamalar eşliğinde öğrenciler yürüyüş yaptı. Akşam saatlerinde ise Mahmutbey Mahallesi Köyiçi'nde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Mahmutbey Selanikliler Derneği tarafından organize edilen kutlamalara Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Bağcılar Belediyesi Başkanlık sahnesinde Türk halk müziği konseri sunuldu.

"Gece gündüz demeden çalışmak vicdani sorumluluğumuz"

Törende konuşan Kaymakam Abdullah Uçgun, "101 yıl önce zor şartlar altında kurulan cumhuriyetimiz, bugüne gelindiğinde her konuda gücüne güç katmış, aziz milletimizin yarınlara daha umutla bakmasına ve hedeflerine daha kararlı adımlarla yürümesine vesile olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman sadece vatandaşını düşünmemiş; nerede bir mazlum varsa ona çare, umut olmuştur. Bu görev, bize atalarımızdan miras kalmıştır. Bu nedenle Türk gençliği, sadece kendisi ve milleti için değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlum halklar için de çalışmak zorunda olduğunu unutmamalıdır. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olana kadar gece gündüz demeden çalışmak, atalarımıza karşı vicdani borcumuz ve sorumluluğumuzdur" dedi.

"Türkiye Yüzyılı hedefimizi Bağcılar'da standartları yükselterek sürdürüyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, her yıl olduğu gibi Bağcılar'da bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'nın ayrı bir coşku ile kutlandığını ifade ederek, "Bağcılar Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda Bağcılar'da standartları yükseltme zamanı diyerek çıktığımız yolda ilçemize marka hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bağcılar, her yaştan ve her kesimden komşumuzun sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı ilçe haline geldi. İlçemiz bugün artık İstanbul'un parlayan yıldızı haline gelmiş bulunuyor" dedi. - İSTANBUL