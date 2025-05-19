Bahçelievler\'de 19 Mayıs Gençlik Konseri Düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Konseri" düzenlendi.

Bahçelievler'deki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve birçok vatandaş katıldı. Konserde sanatçı Simge, en sevilen şarkılarını Bahçelievlerli vatandaşlar için söyledi. Konser sırasında Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından sanatçıya çiçek ve Siyavuşpaşa Kasrı minyatürü hediye edildi.

Başkan Bahadır yaptığı konuşmada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram sadece basit bir gün değil, 106. yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Bandırma Gemisi ile Samsun'a hareketi ve oraya çıkışı. Osmanlı Cihan İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişimizin temeli. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu uğurda çok şehidimiz oldu, çok gazimiz oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların Çanakkale'de, Erzurum'da, Sarıkamış'ta her yerde kanları ile suladıkları bu vatan bize şimdi yemyeşil bir vatan oldu. Mavi denizimiz de Türkiye Cumhuriyeti'nde ve şimdi Türkiye Yüzyılı'ndayız. Yapmamız gereken tek şey birlik içerisinde olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" dedi. - İSTANBUL