Bakan Bayraktar\'dan Umut Dolu Açıklamalar

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Bakan Bayraktar: "Adı terörle alınan bu bölgeler de artık hakikaten umudun, istihdamın, gelişimin, ekonomik aktivitelerin arttığı bir şehir"

OSMANİYE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Petrol arama çalışmalarımız adı terörle alınan bu bölgeler de artık hakikaten umudun, istihdamın, gelişimin, ekonomik aktivitelerin arttığı bir şehirdir. " dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Bakan Bayraktar, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" çevresinde Osmaniye'de programa katıldı. Osmaniye Ak Parti İl binasında partililerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, deprem bölgesinin ihtiyaç ve beklentilerini yerinde takip ettiklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamasında," Özellikle deprem sonrası deprem konutlarının iyi güçlü bir şekilde mevcut altyapının daha iyileştirilmesiyle alakalı çalışmalara da hız verdik. Daha da hız vermemiz gerekiyor, çok yatırım yapmamız gerekiyor. Doğalgaz elbette ki artık partimizle özdeşleşmiş bir alan, çünkü 2002'de Türkiye'de sadece 5 yıldır doğalgaz vardı. Bugün hamdolsun Türkiye'nin 81 ilinde doğalgaz var zira orada da Ak Parti olarak, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Türkiye'ye, bütün vatandaşlarımıza bu temiz, çevreci yapıtı, rahat, konforlu yetkiyi mutlaka götürmemiz lazım. Türkiye'de artık ithal ederek doğalgazı değil, artık kendimiz üreterek doğalgazı kullanmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu anlamda malumunuz ortaya koyduğumuz bir milli enerji ve maden politikası vardı 2016 yılında ve o şu anda yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başladı. 2020 yılında Karadeniz'de kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle arayıp bulduğumuz gaz şu anda evlerimize gelmeye başladı. Sadece Karadeniz'de ürettiğimiz doğalgazdan 2 milyon 600 hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla artık kendi doğalgazını üreten ve bunu vatandaşlarına sunan bir Türkiye var bugün itibariyle, inşallah tabii üretimi daha da arttırmak istiyoruz. Nasıl daha çok yere doğalgaz götürmek istiyoruz, daha çok aboneye doğalgaz götürmek istiyoruz, benzer şekilde doğalgaz üretimimizin artması lazım. "diye konuştu.

-Günlük petrol üretimini 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz

Adı terörle alınan bu bölgeler de artık hakikaten umudun, istihdamın, gelişimin, ekonomik aktivitelerin arttığı bir şehirler olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, " Bir başka husus, elbette Türkiye sadece doğalgazda değil, maalesef petrolde de çok dönemli bir ithalatçı ve ışığa bağlı. Tabii petrolü iki dışa bağımlılığımızı bitirmek için de arama faaliyetlerimiz devam ediyordu. Hepinizin malumu Şırnak Gabar keşfi Türkiye için hakikaten Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak yerini almıştır. Orada da bugün itibariyle yaklaşık 47 bin varil günlük bir petrol üretilmesi var. Türkiye'nin en derinliği, en kaliteli petrol sahaları buralar şu an itibariyle oradaki üretimi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz inşallah önümüzdeki yıl içerisinde ama şunu ifade etmem lazım. Bugün biz Gabar'da, Şırnak'ta, Kato'da, Besler, Dereler bölgesinde eğer petrol arayabiliyorsak, petrol üretebiliyorsak bunun başında elbette ki hükümetimizin ortaya koyduğu terörle mücadele ve oradaki elde edilen başarılar var. Orada adı terörle alınan bu bölgeler artık hakikaten umudun, istihdamın, gelişimin, ekonomik aktivitelerin arttığı bir şehirdir. Dolayısıyla sen burada yani tüm Cumhur İttifakı olarak gösterilen bütün gayretin ve o bakış açısının sonuçlarını biz şu anda görmeye başladık. Dolayısıyla terörde arındıkça o bölgeler ve şu anda Türkiye'ye bakın çok önemli başka bir şey daha yapıyoruz arkadaşlar, sınırlarımızın ötesinde bu terörü durdurmak suretiyle sınırlarımızın içerisindeki aktivitelerini bu terör faaliyetlerinde de durdurmuş oluyoruz. Onun için bu çalışmalarla birlikte tabii buna milletimizin olan desteği Cumhur İttifakı'na ve 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerde Cumhurbaşkanımız olan teveccüh sayesinde tüm bu faaliyetler devam ediyor. İnşallah artarak ve memleketimizin ihtiyacı olan doğalgaz ve petrolü mümkün olan en üst seviyede kendimizi üreterek çok daha bağımsız, çok daha ekonomisi güçlü bir ülke haline geleceğiz. Dolayısıyla dışarıya ödediğimiz dövizi azalmış, cari açığı azalmış bir Türkiye olarak da yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz. Hem bu anlamda bu istişare toplantımızın hem Osmaniye'ye hem ülkemize Türkiye'ye hayırlı olması istiyorum. "dedi.