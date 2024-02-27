Bakan Kacır'dan Şahinbey'in devasa eserlerine tam not
GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep ziyaretinde Şahinbey Belediyesi'nin şehre kazandırdığı devasa eserleri gezdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Gaziantep temasları kapsamında Şahinbey Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nin yanı sıra Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Bakan Kacır'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eşlik etti.
Bakandan Şahinbey Belediyesi'nin eserlerine tam not
Bakan Mehmet Fatih Kacır, yapılan devasa eserler Türkiye'nin ikinci büyük camisi ve kütüphanesi için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ederek, "Şahinbey Millet Kütüphanesi ile Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi Gaziantep'e değer kazandıran birbirinden güzel eserler olmuş. Her iki eserde Gaziantep'in çehresini değiştirdiği gibi manevi ve bilimsel anlamda da değer kazandırmış. Şahinbey Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum" dedi.
"Şehrimize değer katmaya devam edeceğiz"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyetin Gaziantep'e değer katan eserleri ziyaret ettiğini ifade ederek "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Gaziantep Valimiz Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekillerimiz İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak ve AK Parti İl Başkanımız Murat Çetin ile birlikte Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ve Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni yerinde gördük ve Kütüphanede yapılan çalışmayı yerinde inceledik. Bakanımız çalışmalarımızı yakından görerek bizleri tebrik etti. Kendisini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Bakan Kacır'dan Şahinbey'in devasa eserlerine tam not - Son Dakika
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?