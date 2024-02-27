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Bakan Kacır'dan Şahinbey'in devasa eserlerine tam not

GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep ziyaretinde Şahinbey Belediyesi'nin şehre kazandırdığı devasa eserleri gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Gaziantep temasları kapsamında Şahinbey Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nin yanı sıra Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Bakan Kacır'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eşlik etti.

Bakandan Şahinbey Belediyesi'nin eserlerine tam not

Bakan Mehmet Fatih Kacır, yapılan devasa eserler Türkiye'nin ikinci büyük camisi ve kütüphanesi için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ederek, "Şahinbey Millet Kütüphanesi ile Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi Gaziantep'e değer kazandıran birbirinden güzel eserler olmuş. Her iki eserde Gaziantep'in çehresini değiştirdiği gibi manevi ve bilimsel anlamda da değer kazandırmış. Şahinbey Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum" dedi.

"Şehrimize değer katmaya devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyetin Gaziantep'e değer katan eserleri ziyaret ettiğini ifade ederek "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Gaziantep Valimiz Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekillerimiz İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak ve AK Parti İl Başkanımız Murat Çetin ile birlikte Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ve Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni yerinde gördük ve Kütüphanede yapılan çalışmayı yerinde inceledik. Bakanımız çalışmalarımızı yakından görerek bizleri tebrik etti. Kendisini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.