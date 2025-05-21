Bakan Kurum, Çakıcı Ailesi'nin Yeni Evini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, Çakıcı Ailesi'nin Yeni Evini Ziyaret Etti

Bakan Kurum, Çakıcı Ailesi\'nin Yeni Evini Ziyaret Etti

Hatay'da deprem sonrası TOKİ tarafından inşa edilen evlerine kavuşan Çakıcı ailesinin ilk misafiri Bakan Kurum oldu.

21.05.2025 09:43
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Hatay'da depremde evleri yıkılan ve TOKİ tarafından inşa edilen yeni yuvalarına kavuşan Çakıcı ailesinin ilk misafiri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Bakan Kurum'un 'kaç çocuğun var' sorusuyla 9 evladının ismini tek solukta sayan Cuma Refik Çakıcı'nın samimi davranışı gülümsetti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olmuş ve Hatay'da binlerce konut yerle bir olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem sonrası gösterdiği yoğun gayretiyle asrın felaketinin yıkım yaptığı bölgelerde afet konutlarının inşasına da başlanmıştı. Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesi olma özelliği taşıyan Antakya ilçesindeki Dikmece deprem konutlarında yapımı tamamlanan afet konutlarında vatandaşlar yaşamaya başlamışlardı. Depremde evleri yıkılan 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı çifti, Dikmece Mahallesi'nde yapılan konutlarla sıcak yuvalarına kavuştu. Çakıcı çiftinin yeni yuvalarındaki ilk misafiriyse Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum oldu. Samimi ortamda gerçekleşen ziyaret esnasında Bakan Kurum'un 'kaç çocuğun var' sorusu üzerine 9 evladının ismini tek solukta sayan baba Çakıcı'nın davranışı gülümsetti.

"Yeni evimize 4 gün önce taşındık, devletimizden Allah razı olsun"

Yeni yuvasında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiren Cuma Refik Çakıcı, "Deprem Antakya ilçesini yerle bir etti. Depremde çocuklarımız dışarıda kaldı ve hanımım duvarın altında kaldı. Yeni evimize 4 gün önce taşındık, devletimizden Allah razı olsun. Bundan iyisi canın sağlığı olsun. Devletimiz gereken yardımları bize yaptılar. Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bize geldi. Sayın Bakanımız çok iyi bir insan ve çok iyi sohbet ettik. Bakanımız kaç çocuğum olduğunu sorunca benim 9 çocuğum var demiştim. En büyükleri Kenan, İsmet, Beyazıt, Bostan, İbrahim Halil, Gülseren, Nahide, Fatma ve Ayşe. Evimizin odaları çok güzel. Devletimiz gereken yardımları yaptı. Onlara da çok teşekkür ederim. Bakanımıza da teşekkür ederim. Bakanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Bakan Kurum'un ziyaretiyle mutlu olduklarını dile getiren Beyazıt Çakıcı ise, "Sayın Bakanımız, babamın evine geldiğinde babamın çocukları olarak sadece biz vardık. Bakanımız babama kaç tane çocuğun var deyince babam '9 çocuğum var' dedi. Bakanımız da babama bakarak gülümsedi. Diğer çocuklar nerede diye sorunca onlar da dışarıda diye cevap verdi babam. Bakanımız 9 çocuğunun ismini sayabilir misin diye sordu. Babam da sayarım dedi. Babam önce 5 erkek çocuğun ismini saydı. Bakanımız da 5 çocuk oldu deyince babam da daha kızları saymadım dedi. Babam da öyle deyince bakanımız da gülümsedi. Güzel, sıcak bir ortam ve sohbet vardı. Bakanımızın bizi yalnız bırakmadıklarını bizzat kendisi gelerek bize bunu göstermeleri gurur verdi. Babamın evi gerçekten çok güzel, 3+1 bir evi var. Evi çok sıcak ve çok güzel bir yer. Manzarası, konumu ve havası olsun mükemmel bir yer. Gerçekten de insanların kafasına koyup rahatça yaşayabilecekleri bir ortam hazırlamışlar. Sayın Bakanımızdan Allah bin kat razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Allah bin kat razı olsun. Bu kadar kısa sürede bunu yapabilecek veya bunu oluşturabilecek başka bir millet yok. Allah Türk milletinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Kurum, Çakıcı Ailesi'nin Yeni Evini Ziyaret Etti - Son Dakika

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