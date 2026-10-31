Bakan Tekin: "Farklılıklarımızla birlikte birbirimizi seversek milli birliğimiz güçlenir" - Son Dakika
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Bakan Tekin: "Farklılıklarımızla birlikte birbirimizi seversek milli birliğimiz güçlenir"

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Bakan Tekin: "Farklılıklarımızla birlikte birbirimizi seversek milli birliğimiz güçlenir"
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Bakan Tekin: "Farklılıklarımızla birlikte birbirimizi seversek milli birliğimiz güçlenir"
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir’de düzenlenen Liberal Düşünce Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Kürtçe özel öğretim kurslarının açılmasını demokratikleşme sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de düzenlenen Liberal Düşünce Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kürtçe özel öğretim kurslarının açılmasını demokratikleşme sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirdi. Alevi ve Bektaşi vatandaşların inanç ve kültürlerini gelecek nesillere aktarmalarına yönelik çalışmalara da değinen Tekin, halk eğitim merkezlerinde 12 kurs modülünün hazırlandığını belirterek, "Farklılıklarımızla birlikte birbirimizi seversek milli birliğimizin ve beraberliğimizin o ölçüde artacağını" söyledi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Dinler Otelde düzenlenen Liberal Düşünce Kongresi'ne Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Kongrede konuşan Bakan Tekin, AK Parti iktidarı döneminde demokratikleşme ve insan hakları alanında gerçekleştirilen düzenlemelere değinerek, geçmişte farklı kimlik ve inançların ifade edilmesi konusunda yaşanan sorunların giderilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

"Kürtçe kursların açılması devrimci bir adımdı"

Türkiye'de Kürtçe özel öğretim kurslarının açılmasını demokratikleşme sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiren Tekin, geçmişte Kürtçe şarkı söylediği için sanatçı Ahmet Kaya'nın magazin gazetecileri tarafından linç edildiği bir ortamdan, Kürtçe kursların açıldığı bir döneme geçildiğini ifade etti.

Tekin, "İki yıl önce Kürtçe şarkı söyleyen bir sanatçı magazin gazetecilerinin olduğu bir ortamda linç ediliyor. İki yıl sonra hükümet o hali kaldırıyor, hemen ardından Kürtçe kurslarını başlatıyor. Bu, o günün şartlarında çok devrimci bir adımdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Tekin, Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının misafir değil, ev sahibi olduğu bir ülke hedefi doğrultusunda adımlar atıldığını kaydetti.

Demokratikleşme sürecinde vesayetçi yapıların atılan adımlara karşı çeşitli refleksler gösterdiğini belirten Tekin, e-muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminin demokratikleşme sürecini sekteye uğratmaya yönelik gelişmeler olduğunu söyledi.

Hükümetin tüm engellemelere rağmen demokratikleşme yönündeki adımları sürdürdüğünü ifade eden Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde gerçekleştirilen düzenlemelere de değindi.

Başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı engelinin ortadan kaldırılması ve Milli Güvenlik derslerinin okullarda subaylar tarafından verilmesi uygulamasına son verilmesinin önemli değişiklikler arasında yer aldığını belirten Tekin, okullarda Kürtçe ve Zazaca gibi yaşayan dillerin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanması ve bu alanlarda öğretmen atanmasının da demokratikleşme sürecinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Tekin, "Birbirimize ne kadar çok saygı duyarsak, birbirimizi ne kadar çok seversek, farklılıklarımızla birlikte seversek milli birliğimizin ve beraberliğimizin o ölçüde artacağını, dolayısıyla demokrasinin de o ölçüde güçleneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Alevi ve Bektaşi vatandaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını gidermek istiyoruz"

Toplumsal barışın güçlendirilmesi için farklı inanç gruplarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine dikkat çeken Bakan Tekin, Alevi ve Bektaşi vatandaşların kendi inanç ve kültürlerini gelecek nesillere aktarma konusunda yaşadıkları eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bakanlık görevine 2023 yılında başlamasının ardından Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları" başlığı altında çalıştaylar düzenlediklerini belirten Tekin, bu çalışmalar sonucunda eğitim müfredatına ilişkin önemli katkılar alındığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Alevi ve Bektaşi vatandaşları rahatsız edebilecek hususların bulunmaması için ilgili kesimlerin görüşlerinin alındığını kaydeden Tekin, halk eğitim merkezlerinde Alevi-Bektaşi kültür ve inancını anlatan kurs modüllerinin de hazırlandığını bildirdi.

Tekin, "Şu anda 12 tane modül yazdık. Bunlardan 8 tanesi 13 yaş üstü yetişkinler için, 4 tanesi ise 13 yaş altı çocuklar için hazırlandı. Alevi-Bektaşi kültürünü ve inancını anlatan bu modüller haziran ayı itibarıyla yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların temel amacının Türkiye'de demokrasi ve insan haklarını güçlendirmek, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal barışa katkı sunmak olduğunu belirten Tekin, bu doğrultuda çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Tekin " 2002 yılı öncesinde kabaca 200 bin sınıf vardı. Şuan sınıf sayımız 750 bin. Ne kadar büyük bir kapasite artırımı yaptığımızı görmek açısından bu çok önemli. İnsan kaynağı açısından da yaklaşık 550 bin öğretmenimiz vardı, bugün 1 milyon 200 bin öğretmen var. Bu konularda ciddi adımlar atıldı. İkinci başlık eğitimde teknolojinin kullanımı konusu orada da şu anda 660 bin sınıfımızda internet erişimi ve etkileşimli tahta var. Bu gerçekten UNDP'nin raporlarında da yer bulan bir yenilik ve güzellik. Bu da önemli bir adım." diye konuştu.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinNevşehirYerelSon Dakika

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