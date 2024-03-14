Bakan Uraloğlu, Iğdır'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla iftar yaptı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 4-5 yıla Zengezur koridoru açılacak
IĞDIR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Ağrı mitingine katılan daha sonra Iğdır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, esnaf ziyareti yaptı. Ardından Uraloğlu, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki iftar yemeğine katıldı. Burada vatandaşlarla iftarını açan Bakan Uraloğlu, Erzurum Karayolları Genel Müdürlüğündeki görevi döneminde de Iğdır'a çok gelip gittiğini belirterek, "Iğdır çok gelişen ve 3 ülkeye sınır bir şehrimizdir. Birçok hizmet yaptık. İnternet alanında bazı eksikliklerin olduğunu biliyorum, onları bize ilettiler onlar ile ilgileneceğiz. Havaalanı ile ilgili yine bir ihtiyaç olduğunu biliyorum onunla ilgileneceğiz. Iğdır ile ilgili bir çevre yolu projemiz vardı onu da yürürlüğe aldık ve o projeyi bitirdik" dedi.
Hem bölge hem de Türkiye için büyük bir öneme sahip Zengezur koridorunu yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Özellikle Zengezur koridoru dediğimiz Azerbaycan'dan çıkıp Ermenistan veya İran'dan geçen sonra Nahçıvan üzerinden ülkemize gelecek olan Dilucu'ndan Iğdır'a buradan Kars'a kadar gidecek olan bir koridor var. Gerçekten buraya ayrı bir değer katacaktır. Çok yakında takip ediyorum. Türkiye tarafındaki Dilucu, Iğdır, Kars arasındaki ihaleyi yaptık. Azerbaycan tarafındaki çalışmalar da devam ediyor. Dediğim gibi bir Zengezur koridoru kaldı. O da netleştiği zaman inşallah oradaki çalışmalar başlayacak. Yani şöyle 4 -5 yıl sonra inşallah bunu hayata geçirdiğimiz zaman Iğdır farklı olacak elbette o zaman lojistik merkezi daha kıymetli olacak" dedi.
Bakan Uraloğlu iftar sonrası tekrar esnaf ziyaretinde bulundu.
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