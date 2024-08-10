Bakan Yerlikaya'nın '6.Cilo Fest' ziyareti - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'nın '6.Cilo Fest' ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen '6. Cilo Fest'e katıldı. Bakan Yerlikaya, terörden temizlenen bölgelerde kardeşlik paylaşacaklarını söyledi. Festival, Türkiye'nin en yüksek festival alanı olarak adlandırılıyor.

10.08.2024 17:56
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Bakan Yerlikaya'nın '6.Cilo Fest' ziyareti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen "6. Cilo Fest"e katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Buraları terörden temizledik, temizlemeye devam edeceğiz, kardeşliği paylaşacağız" dedi.

Türkiye'nin en yüksek festival alanı olarak adlandırılan '6.Cilo Fest' yoğun bir ilgiyle devam ediyor.

Beraberinde Jandarma Genel komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Yüksekova'ya gelen Bakan Yerlikaya, Hakkari Valisi Ali Çelik ve Kaymakam Mustafa Akın tarafından karşılandı. Festival alanına geçen Bakan Yerlikaya, festival alanını gezdikten sonra kalabalığa seslendi.

"40 yıldan beri 40 bin şehit verdik mekanları cennet olsun" diyen bakan Yerlikaya, "Değerli kardeşlerim 22 yıldan beri Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerinde biriz, beraberiz, kardeşiz dedik ve onun liderliğinde azimle, kararlılıkla ne yapıldı bu dağlar milletimizin, bu göl milletimizin. Dünyada eşi benzeri olmayan sadece Hakkari dağlarında olan o bize gülümseyen sümbüller milletimizin dedik ve bizde şunu dedik yan bakanlara düz bakmadık. Evet düz bakmadık. Onların zihniyetlerini, onların cüretlerini elimizin tersiyle ittik. Bizim milletimizle kucaklaşmamıza, bizim aramıza girmeyin dedik. Demin burada halay çekmedik mi? Kürtçe beraber zılgıt çekmedik mi? Şöyle bir zılgıt çekinde tüm Türkiye bir duysun. Aziz milletimiz size Cilo Fest'ten gönülden gönüle diyoruz biz kardeşiz. Hiç kimse ama hiç kimse bin yıldan beri yaşadığımız bu aziz vatanda bizim, birliğimiz, beraberliğimiz kardeşliğimize halel getiremeyecek Allah'ın izniyle. Buna yürekten inanıyorum ve buraya gelebilen 30 bin kardeşimde gözlerinizde gönülleriniz bunu söylediğini görüyorum. Allah'a şükürler olsun diyorum. Ne güzelsiniz. Değerli kardeşlerim burada büyüklerimizde var gençlerimiz de var bebekler de var. Yani 7'den 70'e sadece Hakkari, Yüksekova ve ilçeleri mi var hayır. Bu açılan güzel yollardan bu havalimanımızda Türkiye'nin dört bir yanında her festivalden bir öncekinden daha fazla katılım var" dedi.

Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından bu alana gelenleri gördüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, "Her yerden geliyor ve artık Hakkari, Doğu ve Güneydoğu güzel şehirlerimiz bu pusu terör gölgesi tamamen kalktığı için değerli kardeşlerim bu güzellikler yani turizmle ilgili zenginliklerimiz ortaya çıktı. Daha da çıkacak Allah'ın izniyle. Sadece 85 milyon kardeşlerimiz değil, dünyanın her yerinden Cilo'nun uludoruk 4 bin 135 metreye en zor zamanda da tırmanmak için gelenler, geldiği zaman ulu doruğun ululuğunu görecek ama Hakkari'nin misafirperverliğini, Hakkari'nin o kürsüye oturup o güzel çay ikramını, o güzel sofrasını bu güzel tebessümleri gördüğü zaman biz niye daha önce buraya gelmedik diyecek. Tıpkı bu alana ilk kez gelenlerin söylediği gibi. Bu gecikmenin sorumlusu o terördür ama şimdi bitme noktasında Allah'ın izniyle ve sınırımızın içinde de dışında da biz bu kardeşliğimizin bu kucaklaşmamızın önündeki engel olan bu teröristleri tamamen kazıyıp atıyoruz, atmakta Allah'ın izniyle kararlıyız. Dilimizde biz halay çekiyor muyuz, çektik. Şimdi bir daha çekeceğiz. Tüm dünya görsün özgürlüğümüzle ilgili Allah'ın izniyle tüm temel hak ve özgürlükle ilgili eğitimden sağlığa, siyasi propaganda dan, kitap, kürsü, üniversitedeki biliyorsunuz bu dilimizle ilgili edebiyat bölümümüzde var. Yani her aklınıza gelen alanla ilgili varsa bir engel kim kaldırdı bunu Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. İlk görevimi Urfa İlvan'da yaptım. Daha sonra nasip oldu Şırnak Valiliği, daha sonra Ağrı Valiliği, daha sonra Gaziantep Valiliği, 33 yıllık mülki idare amirliği görevimin 11 yılında sizler gibi bu güzel insanlarla beraber şehrimizin gelişmesi, büyümesi için çalıştık. Biz az önce beraber annesinin kucağında 10 aylık Yusuf kardeşimle beraber halay çektik. Yusuf'umuzun büyük ve güçlü Türkiye'nin en güzel nimetlerini göreceği zaman için çalışıyoruz. Sizleri seviyoruz, sizleri Allah için seviyoruz. Hep beraber el ele gönül gönüle, büyük ve güçlü Türkiye ideali için soruyorum çalışmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalışıyoruz, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Buraya gelebilen ve gelemeyen 85 milyona Cilo Fest'ten kucaklar dolusu selamlar olsun. Allah'a emanet olun" diye konuştu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Yerlikaya'nın '6.Cilo Fest' ziyareti - Son Dakika

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