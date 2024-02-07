BAL-GÖÇ Kurucu Başkanı Mümin Gençoğlu kabri başında anıldı

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Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) kurucu başkanı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanı ve Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Mümin Gençoğlu, vefatının 31'inci yılında kabri başında anıldı.

Geçirdiği trafik kazası neticesinde 1993 yılında hayatını kaybeden eski milletvekili, Balkan göçmenlerinin sesi Mümin Gençoğlu, kabri başında dualarla anıldı. Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeki Kahraman, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız, HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad, HÖH Haskova İl Başkanı Mehmet Ataman, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, BGF Genel Başkanı Abdürrahim Nursoy, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan,merhum Mümin Gençoğlu'nun oğlu Orhan Gençoğlu, kızları Ayşe Sözüçetin, Nurcan Gülerer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri başkan, temsilcileri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan BAL-GÖÇ, BGF, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu yaptığı açıklamada, " Bulgaristan'dan ceketiyle ülkemize göç ederek, Uludağ yollarında amelelik yapan, akabinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na katip olarak girerek orada meclis başkanlığına kadar yükselen, ülke ekonomisine çok büyük katkıları olan, Bursaspor'umuzu tarihinde ilk defa Avrupa'da çeyrek finallerde oynatma şerefine nail olan, Bursaspor'da başarılı başkanlık dönemleri geçiren, ülkemize okullar yaptıran ama bunların içerisinde en önemlisi de doğup büyüdüğü topraklarda, Bulgaristan'da yaşanan mezalimi dünyaya duyurabilmek, oradaki kardeşlerimizin sorunlarına çare olabilmek amacıyla dava arkadaşları ile Bal-Göç'ü kuran, kardeşlerimizi yüce mecliste savunabilmek amacıyla Bursa'mızın milletvekili olan ve bundan 31 yıllar evvel de meclise giderken elim bir trafik kazasında kaybetmiş olduğumuz Mümin aganızı burada anmak için toplanmış bulunuyoruz. Ruhu şad, cennet mekanı olsun. Kabrinde huzur içinde dinlensin" şeklinde konuştu.

"Dava insanıydı"

Merhum Gençoğlu'nun önemli konularda birçok sorumluluğu üstlendiğine dikkat çeken CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Mümin Gençoğlu ailesine sabır diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Gerçekten dava insanıydı. Hem kente hem hayır işlerinde, davasına sahip çıkan ve bu konuda önemli sorumlulukları üstlenip camiaya önemli katkılar sağlayan bir liderin anmasını yapıyoruz. Mekanı Cennet olsun" diye konuştu.

"Bursa'daki her insanın sahiplendiği bir büyüğümüz"

Gençoğlu'nun Bursa halkı üzerinde kalıcı bir iz bıraktığını kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bugün burada 31 yıl önceki bir üzüntümüzü paylaşmak adına buradayız. Bulgaristan'daki zülüm ve soykırım başlamadan önce bunu haber alıp tüm dünyaya duyuran ve 1985 yılında da BAL-GÖÇ'ün kurulmasına vesile olan Mümin agamız sadece Bulgaristan camiası değil Bursa'nın da önemli bir şahsiyetidir. Bursa'daki her insanın sahiplendiği, baba gözüyle baktığı ve binlerce aileye ekmek veren bir büyüğümüzdü. Bu kadar yıl sonra yine burada toplanıyorsak işte bu bunun eseridir" dedi.

"Gençoğlu'nun başlattığı dava, insanlık davasıdır"

Gençoğlu'nun mücadele verdiği davanın peşinden gittiklerini belirten Hak ve Özgürlük Hareketi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad, "Mümin Gençoğlu'nun başlattığı dava aslında insanlık davası, hak hukuk davası. Sizler bizim Bulgaristan'da yaşadığımız acılara için bize sahip çıktınız. Biz de Bulgaristan'da bunun mücadelesini verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu dava üzerine Bulgaristan'da Hak ve Özgürlük Partisi kuruldu. Hak ve Özgürlük Partisi sayesinde Bulgaristan'da hak ve hukuklarımızı kazanabildik. Bugün Mümin Gençoğlu'nun başlattığı mücadelenin destekçileri olarak bu davayı Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olması için milletvekillerimiz söz almakta" dedi.

"Mümin ağabey hepimize bir örnektir"

Bulgaristan'ın Türklere karşı uyguladığı asimilasyon politikasını Gençoğlu'nun dünyaya duyurduğunu söyleyen Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, "Mümin ağabey sayesinde dünya asimilasyon siyasetini ve isim değiştirme kampanyasını öğrendi. Nedense o zamanlar öyle zamanlardı. Bugün biz Bulgaristan ve Balkanlar'da bir Türk olarak varsak bunda onun çok yardımı vardır. Mümin ağabey hepimize bir örnektir. Türkiye ve Bulgaristan arasında vatanına sevgiyi miras bırakan bir şahıstır. Bizler de onun yolundan giderek başlattığı mücadeleyi devam ettirmek hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise törende yaptığı konuşmada, "Mümin aga gerçekten çok farklı bir insandı. Ben hiçbir kimseyi kırdığına inanmıyorum. Allah ondan razı olsun. Bizlere güzel ağabeylik yaptı. Bursa'ya çok güzel hizmetleri oldu" şeklinde konuştu.

Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından, Mümin Gençoğlu hayrına pilav dağıtımı ile sona erdi. - BURSA