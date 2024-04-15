Balcılar Barajı Projesine Karşı İtirazlar Artıyor

ESMA TURAN
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Boğa Deresi üzerinde Devlet Su İşleri tarafından sulama ve enerji amaçlı yapılması planlanan 'Balcılar Barajı, Hidroelektrik Santralleri ve Sulama Projesi'ne, ekosistem ve yaşam düzeninin bozulacağı gerekçesiyle karşı çıkan bölge halkı ve çevre dernekleri, yaklaşık 300 itiraz dilekçesini Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim etti.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 21. Bölge (Aydın) Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesi sınırları içerisinde Boğa Deresi üzerinde sulama ve enerji amaçlı 'Balcılar Barajı ve Sulaması, Hidroelektrik Santralleri, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santrali' yapılması planlanıyor. Proje ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporuna, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verildi. Söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlık'ta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 10 takvim günü görüşe açıldı.
Ekosistem ve yaşam düzeninin bozulacağını kaydeden bölge halkı, projenin olumsuz etkileri hakkında açıklama yaparak bugün projeye karşı yaklaşık 300 dilekçeyi Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne verdi.
"BİNLERCE SIĞLA AĞACI KESİLECEK, ARICILIK BİTECEK"
Baraj projesinin bölgeye çok ciddi zararlar vereceğini kaydeden eski CHP Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay şöyle konuştu:
"Köyceğiz ilçesi Balcılar Mahallesi sınırları içerisinde yapılmak istenen baraj projesine karşı Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önündeyiz. Aldığımız bilgiye göre Balcılar Mahallesi'nde Boğa Deresi üzerine bir baraj yapılmak isteniyor. Bu baraj yapılırken Namnam Çayı'ndan su alınacak. Oluşturulacak olan baraj yapılırken çok fazla ağaç kesilecek, taş kırma tesisleri yapılacak, dinamit patlatılacak. Orada 5 yıl sürecek bir inşaattan bahsediliyor bunun sonucunda da bölge fazlasıyla zarar görecek. Balcılar mahallesi arıcılık ile geçinen bir bölge. Buradaki baraj faaliyeti yapıldıktan sonra arıcılık faaliyeti ölecek. Bundan da öte Balcılar Mahallesi'nden aşağıdaki bölgede Hamitköy, Zaferler ve Döğüşbelen, binlerce dönüm arazide üreticiler narenciye ve meyve sebze üretimi ile uğraşmakta. Burada su toplandığı takdirde olduğu gibi ovanın kuruma riskiyle karşı karşıyayız. Bu bölge deprem bölgesi. Ciddi hayati tehlikelerin olması ihtimali söz konusu. Yine bölgemiz dünyaca ünlü koruma altında olan sığla ağaçlarının olduğu bir bölge, binlerce sığla ağacı kesilecek.
"300'E YAKIN İTİRAZ DİLEKÇESİ VERİLDİ"
Bayram tatilinden birkaç gün önce bir nihai ÇED kararı açıklandı. Bu ÇED'e karşı çevre örgütlerince bir imza kampanyası ve 300'e yakın itiraz dilekçemizi Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne vereceğiz. Bunun dışında CİMER'den yapılan itirazlar. Hukuki olarak takipçisi olacağız. Ula, Köyceğiz ve Büyükşehir Belediyemizinde bu konuda itirazları vardır. Barajın bu bölgede yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Oradaki doğa, hayat devam etmeli diyoruz."
"SIĞLA ORMANLARINA ZARAR VERECEK"
Balcılar Barajı Projesi'nin iptalini ve ÇED sürecinin sonlandırılması talep eden Balcılar Muhtarı Kadir Topsakal müdürlük binası önünde, "Mahallemizde yapılacak olan baraja karşı çevre dernekleriyle, belediyeler ile mücadele veriyoruz. Mahallemize çok büyük zararları olacağını düşünüyoruz. Sığla ormanlarına ve ekolojiye zararları olacağını düşündüğümüz için bugün burada itiraz dilekçemizi vereceğiz" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Yerel › Balcılar Barajı Projesine Karşı İtirazlar Artıyor - Son Dakika
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