Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: "Kadınları güçlendireceğiz"

Kadın Kooperatifleri buluştu

BALIKESİR - Balıkesir'de faaliyet gösteren kadın kooperatifleri bir araya geldi. Kadın Kooperatifleriyle buluşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kadın kooperatiflerinden başlayarak, tüm kırsal kalkınma kooperatiflerini içine alan işleyen ve sürdürülebilir bir ticaret sistemi oluşturacağız. Kadınların gelirlerini artıracağız" dedi.

Program sonunda kadın kooperatiflerinin kapasitelerini güçlendirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı arasında protokol imzalandı.

Kadınların, ekonomik olarak güçlenmesi ve sosyal hayatta daha fazla yer almasının sağlanması noktasında kadın kooperatiflerinin önemine her platformda dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın Kadın Kooperatifleri ile buluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Bapka ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı iş birliğinde düzenlenen programa Başkan Akın'ın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in eşi Özlem Aytekin, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hürmüz Avcı, Balya, Altıeylül, İvrindi, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri Belediye Başkanları, Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, KEDV Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörü Şengül Akçar, Kadın Kooperatifleri temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda kadın kooperatiflerinin kapasitelerini güçlendirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı arasında protokol imzalandı. Başkan Akın, iş birliği ve desteklerinden dolayı KEDV'e teşekkür etti.

Pandemi sonrası kooperatiflere ilgi arttı

Kentin emekçi kadınlarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kökleri Cumhuriyet öncesine dayanan ama esasında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçı uygulamalarından biri olarak, gerçek Cumhuriyet döneminde yapıldığı Kooperatifçilik; bugün sosyal ve ekonomik refahın anahtarı olarak tam da karşımızda duruyor. Biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler 2025 yılını Dünya Kooperatifçilik Yılı olarak belirledi. Bunun bir temeli var. Özellikle 2008-2009 Küresel Finans Krizi'nden sonra dayanıklı olmaları sebebiyle dünyada kooperatiflere olan ilgi giderek arttı." dedi.

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının ardından dünyayı derinden etkileyen kriz ortamının kooperatiflere olan ihtiyacı derinleştirdiğini belirten Akın, "Kooperatifler, eşitsizliklerle ve ekonomik krizlerle başa çıkmanın, günümüz şartlarında Türkiye'deki kentleri de kuşatan kent yoksulluğunu yenmenin en önemli yollarından biri. Bu kent yoksulluğu şu anda Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Köylerimiz bomboş, üretim yarı yarıya hatta çok daha aşağılara inmiş durumda. Köyünde üretemeyen kadınlar, çocuklarını şehirlere çalışmaya gönderiyor. Hem artan girdi maliyetler hem de olumsuz şartlar herkesi üretimden uzaklaştıran bir duruma getirdi. Günün sonunda da kente gidip, iş bulmak için mücadele eden ama istediği işi bulamayan kent yoksullarıyla karşı karşıya kaldık. İşte bunu yenmenin en büyük yollarından bir tanesi de kooperatifçilik." şeklinde konuştu.

"Bu düzeni kabul etmiyoruz"

Balıkesir'in çok önemli kadın kooperatiflerine sahip olmasından dolayı şanslı olduğunu dile getiren Akın, "Türkiye'ye örnek olmuş kooperatifler var. Bu örnek başarıları da büyüterek Balıkesir Modelinin içine entegre etmek için uğraşıyoruz. Ben, bu mücadelede en büyük destekçim eşim Arbil'e teşekkür ederim. Kent Konseyimize, belediye başkanlarımızın çok değerli eşlerine ayrıca teşekkür ederim. Bu dayanışma kültürü bizim özümüzde var. Kuvayi Milliye'nin baş şehrinde kooperatifçiliğin öne çıkması için çok çalışmamız lazım. Türkiye'de de bilinçli olarak toplumsal ayrışmanın körüklendiği, kutuplaşmanın arttığı bir sürecin içindeyiz. İnsanların A Partili, B Partili şeklinde ayrıştırıldığı, kadınların iş gücünde ikinci plana itildiği bir düzenin içindeyiz. Bu düzeni de biz kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Tablo iç açıcı değil

Kadınların işgücüne katılım oranlarına da değinen Akın, ortaya çıkan tablonun hiç iç açıcı olmadığını söyledi. Kadın istihdam oranının yüzde 30 civarında olduğu bilgisini paylaşan Akın, "Yani çalışmak isteyen her 100 kadından ancak 25'i çalışabiliyor. Biz Balıkesir'de böyle bir tabloyu kabul etmiyoruz. Kooperatifleri ele alırken kadın-erkek eşitliğini de bu kapsamda değerlendiriyoruz ve toplumda dezavantajlı olan kadınları öne alıyoruz. Çünkü kadınların toplumsal iş gücüne katılımı, hanenin devamlılığı ve sağlıklı bir toplum için son derece önemli. Bu doğrultuda kadınlara yönelik uygun istihdam ve sosyal kalkınma modelleri geliştirerek kadınların kooperatifler aracılığıyla iş gücüne katılımını sağlamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

BALMEK kurslarına önem veriyoruz

Kooperatiflerin de diğer kuruluşlar gibi bir sermaye gerektirdiğini ifade eden Akın, kadınların ekonomik yaşamdan geri kalmasının en büyük nedenlerinden birinin sermaye sahibi olmaması olduğunu söyledi. Bu konunun çözümü için BALMEK kurslarına çok önem verdiklerini söyleyen Akın, "BALMEK kursları genelde şehrin içine odaklanmış ama biz bunu beldelere yayıyoruz. Bunun talimatını verdik. Üretmek isteyen kadınların ayağına gidip, ürettiği ürünleri değerlendireceğiz" dedi.

Sürdürülebilir ticaret sistemi

Türkiye'deki ve dünyadaki kooperatifçilik modellerinde incelemeler yaptıklarını ve bu doğrultuda kadın kooperatiflerinden başlayarak, tüm kırsal kalkınma kooperatiflerini içine alan işleyebilir ve sürdürülebilir bir ticaret sistemi oluşturulacağını açıkladı. Bunun yanı sıra kadınların kurduğu ve işletmekte zorlandığı kooperatiflerin ihtiyaçlarını da gidereceklerini belirten Akın, "Asıl hedefimiz kadınların kazanmalarını sağlamak. Kadınların gelirlerini artıracağız. Ayrıca ülkemizin en önemli kadın STK'larından biri olan KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ile kadın kooperatiflerimizin kapasitelerini güçlendirmek için bugünden başlamak üzere güç birliği yapıyoruz. Bize verdikleri destek için KEDV'e teşekkür ediyorum. Amacımız ortak. Kadının erkeğin eşit olduğu, herkesin çalışma hayatının içinde olduğu, Balıkesir'in her noktasında kadınların evlatlarını kreşlere güvenle bırakıp, ekmeğini artırmak için çalıştığını huzurlu, refah dolu bir Balıkesir'i Türkiye'ye örnek hale getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yolda beraberiz"

Katılımcıların, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutlayan Arbil Akın, kendisinin ve Başkan Akın'ın kadın istihdamına çok önem verdiğini söyledi. Kent genelinde faaliyet gösteren çok sayıda kadın kooperatifine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Arbil Akın, şunları söyledi: "Önümüzdeki günlerde ziyarette bulunamadığımız kooperatiflerimizi de ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretlerimiz esnasında gördük ki; kadınlarımızın pazarlama- satış kanallarının açılması ve destek konusunda ihtiyaçları var. Bizler, size her konuda destek olmaya hazırız. Yürümüş olduğunuz yolun zorlu bir yol olduğunu biliyoruz. Bu yolda bundan sonra beraberiz. Hep beraber güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Yolumuz açık olsun" dedi.

Yarım kalan hikaye tamamlanacak

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, ise şunları söyledi: "Ahmet Başkanımızla 2019 yılında yarım kalmış bir hikayemiz vardı. Bu hikayemizi tamamlamak istedik. 2019'da yarım kalan hikayemizle, kadın kooperatiflerinin ve emekçi kadınların desteklenmesi de yarım kalmıştı. Biz, yarım kalan hikayemizi şimdi tamamlamak üzere Ahmet Başkanımız ve eşi Arbil Hanım'la birlikte yola çıktık" dedi.