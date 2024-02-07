Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Adıyaman\'da Balıkesir Çarşısı\'nı ziyaret etti

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Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Balıkesir'deki basın mensupları ve eşi Mehtap Yılmaz ile beraber Adıyaman'daki Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çarşı esnafı tarafından sevgi seliyle karşılandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eşi Mehtap Yılmaz ve 50 kişiden oluşan basın heyetiyle birlikte 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'ı ziyaret ederek, üzüntülerine ortak oldu. "Yüzyılın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde binden fazla personel ve 600'ün üzerinde iş makinesiyle bölgede aylarca çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in hayırsever insanlarının da desteğiyle Adıyaman'da inşa ettiği Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret etti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve bölge halkı tarafından sevgi seliyle karşılan Başkan Yücel Yılmaz ile Balıkesir Basını, çarşı esnafı tarafından ağırlandı. Ziyarette Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyete Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da eşlik etti.

"Elimiz her zaman Adıyaman'ın üzerinde"

Adıyaman'a çarşı inşa etmek için geldiklerinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın kendilerine arazi tahsis ettiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Altyapısını Adıyaman Belediyemiz yaptıktan sonra biz de üstyapısını hızlı bir şekilde yapıp, hayatın doğal akışının devam etmesini arzu ettik. 88 tane farklı sektörlerden Adıyaman Esnaf Odası'nın kura ile belirlediği dükkan faaliyette. Elimiz her zaman buradaki esnaflarımızın üzerinde. Balıkesir Çarşısı'nın içerisine Sağdıçlar Mescidi yaptırdık. Doğuda kirve derler, batıda sağdıç. Artık ahretlik olduk. Birbirimizin eksikliklerini tamamlayacağız. Allah, memleketimizi bu tür afetlerden korusun" dedi.

Kuvayı Milliyle Şehri Balıkesir gücünü ve vefasını gösterdi

Bölgede 55 gün kaldığını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, "Bölgenin ihtiyaçlarını personelimizle birlikte şehrimizin hayırseverlerinin de destekleriyle karşıladık. Tüm ilçe belediyelerimizle birlikte organize halinde Kuvayımilliye Şehri Balıkesir'e yakışan bir organizasyon gerçekleştirerek bölgeye 950 tırın ulaşmasını sağladık. 1 aydan kısa bir süre içerisinde hayırseverlerimizin desteğiyle de Balıkesir Çarşısı'nı inşa ettik. Balıkesir halkı vefalı bir duruş sergiledi ve biz de liderlik yaptık. Balıkesir, depremin yaşandığı şehirlerde büyük efor sarf etti. Hem belediyelerimizin personeli hem de belediyelerimizin kaynaklarından maddi desteklerle her zaman yanlarında olduk. Tüm halkımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"Balıkesir'in burada olması bize güç veriyor"

Balıkesir heyetini "Memleketinize hoş geldiniz" diyerek karşılayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Allah hepinizden razı olsun. Yücel Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Malatya'da görevli olmasına rağmen Adıyaman'ı da yalnız bırakmadı. Burada çarşı yapacaklarını söyledi. Şehir merkezindeki en güzel rotasyonu onlara verdik. Sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde başlayıp, büyük bir emekle tamamladılar. Balıkesir'in burada olması bize güç veriyor, kardeşliğimiz daha da pekişiyor. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız da olan Yücel Başkanımız bize oradan da araç desteği verdi, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çarşı organize ettiler, esnafımız çok memnun. Tüm desteklerinden dolayı Adıyaman halkı adına, Yücel Başkanımıza ve Balıkesir halkına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman esnafından Balıkesir halkına teşekkür

Balıkesir Çarşısı esnafından Ayşegül Kasap, kendileri için böyle güzel bir çarşı inşa edilmesine öncülük eden Başkan Yücel Yılmaz ile Balıkesir halkına çok teşekkür etti. Depremde yıkılan dükkanlarından hiçbir şey kalmadığını söyleyen Ayşegül Kasap, kendilerine tahsis edilen dükkan sayesinde eğitimi yarım kalan çocuğunun tekrar okula dönebildiğini söyledi ve Balıkesir halkına böyle güzel işler yapan ve çalışkan bir başkan seçtikleri için teşekkür etti. - BALIKESİR