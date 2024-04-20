Balıkesir\'de Bahçıvanlık Kursu Tamamlandı

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(BALIKESİR) Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) düzenlenen bir haftalık 4.Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu tamamlanırken, kursiyerlere törenle belgeleri verildi. Düzenlenen törende yurdun değişik yerlerinden gelen 70 kursiyer belge aldı.

İlçenin Börezli Köyünde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) 4.Uygulamalı Bahçıvanlık Kursuna ev sahipliği yaptı. Kursa, yurdun değişik yerlerinden 70 kişi katıldı. Bir haftalık kursu tamamlayan vatandaşlara törenle katılım belgeleri verildi. Belge alan vatandaşlar, kursun çok faydalı olduğunu anlatırken, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, kurslardan bu güne kadar bin 200 vatandaşın belge aldığını söyledi.

"PARAYLA SATIN ALINAMAYACAK EĞİTİMİ BEDAVA ALDIK"

Kursa İstanbul'dan gelen Hilmi Ay, "BAÇEM'in düzenlemiş olduğu bir haftalık Bahçıvanlık Kursuna iştirak ettik. Çoğunluğunu kadınlardan oluşan bir gruptu. Bu grup burada çok güzel eğitimler aldı. Hocalarımız bize çok mükemmel eğitimler verdi. Parayla satın alınamayacak eğitimi bedavaya aldık. Bu kursun sonunda edindiğimiz bilgileri uygulamaya geçirmek çoğumuzun büyük bir arzusu" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER ÖĞRENDİK"

Kursa katılan Funda Tomurcu Erdoğan ise "Ben BAÇEM'e daha öncede gelmiştim. Ama, daha çok gelmek istedim. Buraya gelen tekrar tekrar gelmek istiyor. Çok güzel şeyler öğrendiğimize inanıyorum. Çok faydalı. Hocalarımız harika. Herkese tavsiye ederim" dedi. Meryem Akdeniz ise, " BAÇEM'i arkadaşlarımdan duydum. Yani onların vesilesiyle geldim. Bahçemde bungalov ev yapıp bahçesinde bir şeyler yetiştirmek istiyorum. Hedefimize ulaşmak için buradayım. İnşallah, ulaşırım" dedi. Halime Yamaç da, " Ben çiçekçi olmaya karar verdim. 6 aydan beri bu kursu bekliyorum. Hocalarımızın verdiği bilgiler gerçekten çok faydalı. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.

"BİN 200'ÜN ÜZERİNDE KURSİYERİMİZ OLDU"

BAÇEM Müdürü Nazm Tanrıkulu ise, "Bu kursla birlikte bin 200'ün üzerinde sertifikalı kursiyerimiz oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinden, hatta yurt dışından farklı ülkelerden kursiyerleri mezun mezun ederek şehirlerine ve yapmak istedikleri işyerlerine uğurluyoruz. Bütün katılan kursiyerlerle, bu konuda bizi destekleyen, önümüzü açan Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanız sayın Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyorum. Gelecek dönemde biz Aromaterapi Festivali gibi festivallere hazırlık yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin" şeklinde konuştu.