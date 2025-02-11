Balıkesir'de Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Bireylere Destek Oluyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Bireylere Destek Oluyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi (Mola Evi) ile özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını sağlıyor. Ücretsiz servis hizmeti ile desteklenen merkez, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve ailelerin de rahatlamalarına olanak tanıyor.

11.02.2025 10:44  Güncelleme: 10:50
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Balıkesir'de engeller birlikte aşılıyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özel bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi (Mola Evi) ile engelleri ortadan kaldırıyor. Ücretsiz olarak hizmet sunan merkezde kişisel becerilerini geliştiren ve sosyal hayata katılan özel bireylerin ulaşımı da ücretsiz servisle sağlanıyor.

Kentte yaşayan herkesin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mola Evi (Engelsiz Yaşam Merkezi) ile özel bireylerin sosyalleşmesine imkan sağlıyor. Tüm yaş grubundan özel bireylerin çeşitli aktivitelerle gelişimsel becerilerini artırmayı hedefleyen ve ücretsiz hizmet veren merkez, aileler için de önemli bir destek mekanizması görevini üstleniyor. 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başvurular alınıyor.

Hedef: engelsiz şehir Balıkesir

"Engelsiz şehir Balıkesir" hedefiyle dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak üzere çalışmalar yaptıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Özel bireyler, yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun neredeyse yüzde 15'ini oluşturuyor. Bu nedenle empati kurarak hayatımızdaki engelleri kaldırma gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Yakın Kart ile desteklerimizi sürdürüyoruz. Mola Evi (Engelsiz Yaşam Merkezi) sayesinde özel bireylerin hayata karışması, sosyal alanda kendilerini geliştirmeleri için bu çalışmayı çok önemsiyorum. Bu sayede özel bireyler sosyalleşirken aileler de kendilerine zaman ayırma imkanı buluyorlar" dedi.

"Aileler hizmetten çok memnun"

Özel bireylerin sosyal yaşama entegre olarak yeteneklerini geliştirebildikleri, merkezle ilgili konuşan Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Ali Emre Ertekin, "Ailelerin rahat bir nefes alabilmesi, öğrencilerin de burada konforlu şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla tasarlanmış bir merkez burası. Özel bireyler buraya geldiklerinde bütün öğretmen arkadaşlarımızla farklı seanslarda derslere giriyorlar. Burada özel bireyler için farklı etkinlikler, farklı materyaller ve oyun alanlarında canı sıkılmadan, ailelerinin de gözü arkada kalmadan gönül rahatlığıyla bırakabileceği bir kurum haline gelmiş durumda. Özel bireyler burada hem arkadaşlarıyla sosyalleşebiliyorlar hem de bireysel olarak oyun alanlarında, spor salonlarında ve ya etkinlik atölyelerinde güzel ve kaliteli vakit geçiriyorlar. Özel bireyleri getirmek isteyen velilerimiz öncesinde bizlerle iletişime geçiyorlar. Servis aracımızla kapılarına kadar gidip, evlerinden teslim alıp kurumumuza getiriyoruz. Gün sonunda ise tekrar evlerine, ailelerine teslim ediyoruz. Bu da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu ücretsiz bir hizmet. Öncelikle velilerimiz bu hizmetten çok memnunlar. Her geldiklerinde belediyemize bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorlar. Bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Ücretsiz servis hizmeti başladı

Altıeylül ilçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi, alanında uzman 7 öğretmen ile 60 özel bireye hizmet veriyor. İçerisinde alanında tecrübeli bir görevlinin de bulunduğu servisle evlerinden alınan özel bireyler, gün sonunda evlerine kadar ücretsiz servis imkanıyla bırakılmaya başlandı. Yeni hizmete alınan ücretsiz servis sayesinde ulaşım da konforlu ve rahat bir şekilde sağlanıyor. Özel bireylerin sosyal becerilerini geliştirerek duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen tesis sayesinde kent dayanışmasının da güçlenmesi hedefleniyor.

İhtiyaca uygun sosyal donatı alanları

Özel bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amacıyla hizmetlerini sürdüren merkezde; iki bireysel sınıf, oyun odası, duyu bütünleme, görsel sanatlar sınıfı, mutfak atölyesi ve spor salonu gibi donatılar bulunuyor. Bireysel sınıflarda becerilerini geliştiren özel bireyler; oyun odasında, duyu bütünleme sınıfında ve görsel sanatlar sınıfında çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyorlar. Sportif faaliyetlerle de fiziksel anlamda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Bireylere Destek Oluyor - Son Dakika

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