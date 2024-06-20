Balıkesir'de tarihi meşe ağaçları koruma altına alındı - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de tarihi meşe ağaçları koruma altına alındı

Burhaniye ilçesinde bulunan tarihi meşe ağaçları, geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bakımı yapılarak koruma altına alındı. Ören Mahallesi'nde bulunan bin 600 dolayındaki meşe ağaçları, yöreye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Ağaçlar, Ören plajlarında denize giren vatandaşlara gölge sağlarken, bölgeye güzellik katıyor. Turistler ve yerli halk, meşe ağaçlarının korunması ve bakımlarının yapılması gerektiğini vurguluyor.

20.06.2024 18:50
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Balıkesir'de tarihi meşe ağaçları koruma altına alındı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesindeki tarihi meşe ağaçlarının, geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bakımı yapılırken, koruma altına alındı. İlçenin Ören Mahallesi'ne güzellik katan meşe ağaçları yöreye gelen vatandaşlarında büyük ilgisini çekiyor.

Burhaniye'de Ören sahilinde yer alan yaklaşık bin 600 dolayındaki tarihi meşe ağaçlarının, geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce bakımları yapılırken, ağaçlar yöreye gelenlerin ilgisini çekiyor. Ören plajlarında denize giren vatandaşlar, tarihi meşelerin atında gölgelenirken, ağaçların yöreye güzellik kattığı fikrinde birleşti. Ankara'dan gelen Abdurrahman Seyfi, " Meşe ağaçları çok güzel uzun ömürlü yaşayan bir ağaçlardır. Bunlar mutlaka korumalı. Hatta burada benim öğrendiğime göre bunları kotlamışlar. Koruma altına alınmış. Ben buraya ilk defa geliyorum. Çok güzel, beğendim buraları. Özellikle, meşe ağaçlarını bu kadar toplu halde bir arada görmemiştim. Burada görüyorum . Buraları bir sahil şehri. Bunlar korunmalı mutlaka" dedi. Bursa'dan gelen Ahmet Baran da, " Bursa İnegöl'den geliyorum. Buraya yaklaşık 6.gelişim. Güzel bir şehir. Tatil beldesi. Buradaki meşe ağaçları güzel. Bunların korunması lazım. Bakımlarının yapılması lazım. Genel olarak iç açıcı bir doğası var. Yaşlı genç demeden gelip buraları gezebilirler" diye konuştu. Ören de esnaflık yapan Burak Onat ise, " Gelen turistler bu ağaçlara bakıyor. . Bunların hepsi tescillidir. Biz bunları gözümüz gibi koruyoruz, kolluyoruz. Örenimize güzel bir renk veriyorlar. . Havamızı değiştiriyorlar. Ayrıyeten bütün misafirlerimizi turistlerimizi Ören'imize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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