Balıkesir Gömeç\'te 250 bisikletçi, kazada ölen öğretmen Serkan Kadıoğlu\'nu andı

Yapılan açıklamada, bisikletçilerin trafikte eşit haklara sahip olduğu vurgulanarak, sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün burada sadece bisiklete binmek için değil, bir daha hiçbir bisikletçinin çıktığı yoldan dönemediği bir yolculuk yaşamaması için toplandık. Geçmişten bugüne yollarda kaybettiğimiz bütün bisikletçi arkadaşlarımızı anıyoruz. Onların yarım kalan yollarını, bekleyen ailelerini, geride kalan bisikletlerini ve söylenemeyen vedalarını unutmadık ve unutmayacağız" denildi.

Bisikletin bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bisikletçi trafikte bir engel değildir. Bisiklet bir ulaşım aracıdır. Yol yalnızca motorlu araçlara ait değildir. Bizler de bu yolların eşit kullanıcılarıyız" ifadelerine yer verildi.

"BİRKAÇ SANİYELİK DİKKATSİZLİK BİR HAYATA MAL OLMAMALI"

Sürücülerin dikkatsizliği, sabırsızlığı ve aşırı hızının ölümlü kazalara neden olabileceği belirtilen açıklamada, bir insanın yaşamının birkaç saniyelik aceleden daha değerli olduğu vurgulandı.

Özellikle emniyet şeridi ihlallerine dikkat çekilen açıklamada, bisikletçilerin güvenli olduğunu düşünerek kullandıkları alanların motorlu araçlar tarafından ihlal edilmesinin ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

Bisikletçilere güvenli mesafe bırakmanın bir nezaket değil, yaşam hakkına saygı olduğu belirtilen açıklamada hız sınırlarına uyulması, direksiyon başında telefon kullanılmaması, alkollü araç kullanılmaması ve emniyet şeritlerinin ihlal edilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, trafik kazalarının kader olarak kabul edilmediği vurgulanarak, güvenli yollar, kesintisiz bisiklet güzergahları, etkin denetimler ve emniyet şeridi ihlallerine karşı caydırıcı yaptırımlar talep edildi.