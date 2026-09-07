Balıkesir Gömeç'te 250 bisikletçi, kazada ölen öğretmen Serkan Kadıoğlu'nu andı - Son Dakika
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Balıkesir Gömeç'te 250 bisikletçi, kazada ölen öğretmen Serkan Kadıoğlu'nu andı

Balıkesir Gömeç\'te 250 bisikletçi, kazada ölen öğretmen Serkan Kadıoğlu\'nu andı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 250 bisikletçi, geçen ay trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Serkan Kadıoğlu ve diğer bisikletçileri andı. Etkinlikte sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapılarak, bisikletçilerin trafikte eşit haklara sahip olduğu vurgulandı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 250 bisikletçi, geçen ay trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmen Serkan Kadıoğlu ile trafikte yaşamını yitiren diğer bisikletçileri andı.

Gömeç'in Dalış Köyü'nde bir araya gelen bisikletçiler, etkinlik kapsamında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, geçtiğimiz ay meydana gelen kazada yaşamını yitiren öğretmen Serkan Kadıoğlu başta olmak üzere, trafikte hayatını kaybeden tüm bisikletçiler anıldı.

Basın açıklamasını Serkan Kadıoğlu'nun eşi Sevda Kadıoğlu ile bisikletçi Nuray Karakaya okudu.

"BİSİKLETÇİ TRAFİKTE BİR ENGEL DEĞİLDİR"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Gömeç'te 250 bisikletçi, kazada ölen öğretmen Serkan Kadıoğlu'nu andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Gömeç'te 250 bisikletçi, kazada ölen öğretmen Serkan Kadıoğlu'nu andı - Son Dakika
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