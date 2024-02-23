Balıkesir İl Müftülüğüne yeni atama yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir İl Müftülüğüne yeni atama yapıldı

Balıkesir İl Müftülüğüne yeni atama yapıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Balıkesir İl Müftülüğü görevine Kırıkkale Müftüsü Hasan Hayri Yaşar atandı. Önceki görevini yürüten Celal Sürgeç ise Bingöl İl Müftülüğüne atandı. Hasan Hayri Yaşar, Mersin'in Anamur ilçesinde doğmuş olup, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur.

23.02.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Balıkesir İl Müftülüğü görevine Kırıkkale Müftüsü Hasan Hayri Yaşar atandı. 2021 yılında Balıkesir İl Müftülüğü görevine atanan yürüten Celal Sürgeç, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bingöl İl Müftülüğü görevine atandı.

Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bingöl'e atandı. Celal Sürgeç'in atanmasının ardından boş kalan Balıkesir Müftülüğüne ise Kırıkkale İl Müftülüğü görevinde bulunan Hasan Hayri Yaşar atandı.

Hasan Hayri Yaşar kimdir?

1962 yılında Mersin'in Anamur ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Anamur'da tamamladı, imam hatip lisesini Mersin'de bitirdi. 1986'da Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinde memur olarak görev aldı. 1988-1990 yıllarında Amasya ili Göynük İlçe Vaizi olarak görev yaparken, Kırıkkale İl Müftüsü olarak görev yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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