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Balıkesir'in altyapısında dönüşüm başlıyor

BASKİ sağlıklı içme suyu için asbestli boruları değiştiriyor

Başkan Akın: Kangren haline gelen hatları değiştireceğiz

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yıllardan bu yana kronikleşen altyapı problemlerini çözmek için kapsamlı bir çalışma başlatıyor. 1970'li yıllardan kalan eski hatlar yüzünden altyapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Başkan Ahmet Akın "Eskimiş, ekonomik değerini yitirmiş ve ömrünü tamamlamış, şehrin kangreni haline gelmiş bu hatları da en yakın zamanda değiştireceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), tüm ilçe merkezlerinde bulunan eski ve kullanım ömrünü yitirmiş hatların tamamı ile ilgili gerekli tespit çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İl genelinde 1970'li ve 1980'li yıllardan kalma çok sayıda içme suyu şebekesi, asbestli borularla zehir saçıyor. Bu kapsamda; Adnan Menderes Mahallesi, Maltepe ve Toygar Mahallelerini besleyen şebeke hattının bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, önceki yönetimin sorunları çözmeyerek üstünü örtüğünü, borçlarla BASKİ'yi hizmet yapamayacak hale getirdiklerini söyledi."

"Balıkesir'in altyapısının röntgenini çekiyoruz"

Göreve gelir gelmez Balıkesir'in her noktasında altyapı eksiklerinin tespitine başladıklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın "Acaba altyapıdaki bu sıkıntılar, sorunlar neden var diye. Burayı 78 yıl sonra kazandık ama bu ülkeyi yönetenlerin yıllarca yaptıklarını görmemiz lazım, neyi yapmadıklarını. Bu parayı ne yaptıklarını da sormamız lazım, açık net. Balıkesir'imizin altyapısının röntgenini çekiyoruz. Bunu da bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. BASKİ Genel Müdürümüz burada, onun da oluşturduğu bir ekip var. Bugün de bu yüzden buradayız. Ben de sizleri bilgilendirmek istedim. Neden sizlerle çok sık bir araya gelemiyoruz onu da söyleyeyim. İnanın, inanılmaz bir çalışma içindeyiz. Böyle bir şey olamaz. Her noktadan çalışmalarımızı hızlı ilerliyoruz. Ne yazık ki ilk tespitlerimizde 50-60 yıllık borulardan oluşan bir altyapı olduğuna şahit olduk." dedi.

"Altyapı şehrin ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelmiş"

Önceki yönetimlerin tüm sorunları yama usulüyle çözmeye çalıştığını dile getiren Başkan Ahmet Akın "Burası bitmiş yama yapıp geçmişler. Yani kalıcı hiçbir çözüm yapılmamış. Geçmiş yönetimler yeterli yatırımları yapmamış açık, net. Özellikle su ve kanalizasyon sistemlerindeki eski borular, korozyon, tıkanıklık, kaçaklar gibi bir sorun yumağıyla Balıkesir'imi baş başa bırakmışlar. Bugün Balıkesir genelinde, yıllardır parayı alıp yatırım yapmadıkları şeyin sorununu hep beraber çekiyoruz, bütün Balıkesirliler. Bugün bu altyapı kendini sürdüremez, şehrin ihtiyaçlarına cevap veremez noktaya gelmiş." ifadelerini kullandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Önceki yönetim, yakın dönemde 2022 Haziran ayında suya yüzde 60 zam yapmış bununla yetinmeyip aynı dönemde başlayıp 2023 Kasım ayına kadar özel bankalardan güncel faiz ile tam 5 milyar 871 milyon lira tutarında tam 6 tane kredi almış üst üste. Ben buradan Balıkesirli hemşehrilerimin adına bir kez daha sormak istiyorum; bu paraları ne yaptınız? Bu paraları altyapıya harcamadıysanız ne yaptınız kardeşim? Şu an 60 yıllık bir altyapının hemen yanındayız. Burada, tam 60 yıllık bu boru. Ben bunun gibi bütün her tarafı gezeceğim, tek tek göstereceğim. Çünkü millet görsün istiyorum. Altyapıya yatırım yapacağız, altyapı yerin altıdır" dedi.

"Milletlin aklıyla alay etmişler"

Başkan Akın sözlerinin devamında, "Milletin aklıyla alay etmişler şimdiye kadar. Bundan sonra öyle bir devir yok. İnsanlar Balıkesirli hemşehrilerimin yaşam standartlarını yükseltmek zorundaydılar ama yükseltemediler. Ben de size bunu canlı canlı göstermek istedim. Açık ve net söyleyeyim biz Balıkesir'imizin altyapı ve su sorununu çözmekte kararlıyız. Yama yaparak değil, kalıcı çözümlerle çözmekte kararlıyız. Biz tüm ilçe merkezlerinde bulunan eski, kullanım ömrünü yitirmiş hatların tamamı ile ilgili tespitlerimizi yapıyoruz. ve her girdiğimiz yerde hem BASKİ Genel Müdürümüz hem ekibimiz ile hayretler içinde kalıyoruz. BASKİ'miz gece gündüz çalışıyor. Ben huzurunuzda BASKİ'nin Genel Müdüründen tüm çalışanlarına kadar hepsine teşekkür ediyorum. 50 yıllık, 60 yıllık sorunlar bunlar. Bu sorunları orta ve uzun vadeli planlamayla kalıcı olarak çözmekte kararlıyız ve bunu da yerine getireceğiz. Eski yönetimin bize bıraktığı ağır bir borç yükü var, bunun çok büyük bir kısmı faizler ama bunlara rağmen planlı, programlı, aklın ve bilimin ışığında, hiçbir mağduriyetin altına sığınmadan biz bu sorunları aslanlar gibi çözeceğiz. Aklımız fikrimiz bu sorunların çözümü ve bunları da başaracağız" dedi.

Ayvalık'taki hat bitmek üzere

Eskimiş, ekonomik değerini yitirmiş ve ömrünü tamamlamış, şehrin kangreni haline gelmiş bu hatları da en yakın zamanda değiştireceğiz diyen Başkan Akın, "Bunun için de çalışmalara başladık. Ayvalık'taki ilk yaptığımız olay bitmek üzere. Merkezimizde su kanallarımızdaki mazgallar yıllarca temizlenmemiş. Yani kim olursa olsun bu şehrin başkanı, 'Ne yaptınız oğlum bu parayı?' diye sorar. Çünkü kullandıkları paralar da bu milletin parası. Mazgallar temizlenmemiş yani. İnanın her gece saat 03.00'e kadar çalışıyoruz. Oturuyoruz, tek tek bakıyoruz, araştırıyoruz. Biz artık izleme ve röntgen çekme çalışmamızı neredeyse tamamladık. 7 ayrı yatırım planımızı da hazırladık. Bunlarla ilgili de hem İller Bankası'ndan hem diğer bankalardan hem de uluslararası şirketlerle görüşüyoruz. Bunların hepsini açıklayacağım ben günü gelince. Allah'ın izniyle kısa zamanda bunlar çözülecek. Körfez Bölgemizde arıtmamız çalışmıyor. Çalışan arıtmalar bozuk. Arıtma yok. Hala şu anda Güre Bölgesi'nde hala arıtma yok. Benim Belediye Başkanı olduğum Balıkesir'imde bu sorunlar olmayacak. Memleketimizi on milyarlarca borçlandırarak gözle görülüp, makyaj haricinde asıl yapılması gereken işleri yapmayarak Balıkesir'imizden ayrıldılar. Ama buna rağmen planla, programla ve bilimsel yöntemlerle, işi bilenlerle oturuyoruz. Bunu yaparken de AK Partili MHP'li, CHP'li olmasına bakmıyoruz, liyakate bakıyoruz. Onlarla çalışıyoruz. Bu bütün mekanizmalarımızı baştan aşağı değiştirmeye kararlıyız. Bununla ilgili de çalışmalara başladık. Kayıp kaçak oranları nedeniyle suyun yüzde 70'i boşa gidiyor. Palanımızı programımızı yaptık. Bunları çözeceğiz. En yakın zamanda vatandaşlarımızı bu su yükünden kurtaracağız bir de arıtma konusu önemli. Vatandaşımızın da anlamasını istiyorum. Neyi gördük, ne yaptık bunu sizin önüne koymak istiyorum. Verdiğimiz vaatleri, sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Cennet gibi bölgemizde, mesela Ayvalık'ta evlatlarımızı inci gibi denize sokmamız lazım. Arıtma yapmamız lazım. Su ihtiyacı olan yerlerde suyu bulduk ancak suyu kaçak olmadan vermek, yüzde yetmiş rekorunu kıran su kaçağını önleyip ulaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza geçmişte yapmak zorunda olduğumuz zammı anlayışla karşıladıkları için teşekkür ederim" dedi.