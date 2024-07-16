Bandırma\'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

Yerel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 8. yılında, Demokrasi Şehitleri için Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlendi.

Bandırma Kaymakamlığı himayesinde, Bandırma Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programına, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Hava Jet Üssü Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Levent Eğren, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. İsmail Boz, Bandırma ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Yavuz, "Milli İrade Engel Tanımaz" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Meydanda, Kızılay Bandırma Şubesi tarafından vatandaşlara su ve çay ikramı yapıldı. Eti Maden İşletme Müdürlüğü 3 bin 500 kişilik pilav ayran ve İlçe Müftülüğü tarafından aşure ikramı gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesinde Ankara'da şehit düşen Ramazan Konuş adına ve tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı.

Saat 00.13'te, tüm yurtta olduğu gibi Bandırma'daki camilerde de salalar okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hazırlanan videolar, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, şehitler için dua okudu. Tören, okunan salalar ile sona erdi. - BALIKESİR