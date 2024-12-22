Bandırma\'da Yılbaşı Ağacı Süsleme Workshop\'u Düzenleniyor

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi, yeni yıl öncesinde el emeği ile bir araya getiren özel bir etkinlik düzenledi. Eski Belediye Binası Düğün Salonu'nda gerçekleşen "Yılbaşı Ağacı Süsleme Workshop'u", katılımcılara yılbaşı coşkusunu el emeğiyle yaşama fırsatı sunuyor.

Etkinlik 31 Aralık tarihine kadar devam edecek olup her gün birbirinden özel eğitimler verilecek. Hazırlanan süsler ile Kadın El Emeği Alışveriş Günleri'ndeki ağacı süsledi.

Etkinlik kapsamında, katılımcılar farklı teknikler kullanarak kendi yılbaşı süslerini tasarlayacak ve bu süslerle yılbaşı ağaçlarına kişisel dokunuşlarını ekleyecek. Keçe aksesuar yapımı, origami, tığ örgü ve makrome gibi motif çalışmalarının yer alacağı atölye, katılımcıların el becerilerini geliştirmelerine şans tanıyacak.

Eğitmen Figen Arslan tarafından gerçekleştirilecek olan workshop'a katılmak isteyenlerin, kendi iğne, tığ ve makaslarını getirmesi gerekiyor. El emeği ürünlerin öne çıkacağı bu etkinlik, yılbaşı öncesinde Bandırma halkına hem eğlenceli hem de bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Bandırma Belediyesi, Bandırma Kent Konseyi ve Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Yılbaşı hazırlıkları için keyifli bir atmosfer sunan bu workshop, hem bireysel teşvik edecek hem de yılbaşı coşkusunu birlikte yaşama imkanı sağlayacak. - BALIKESİR