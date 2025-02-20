Barış İçin Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Barış İçin Futbol Turnuvası

Barış İçin Futbol Turnuvası

US-SEN Başkanı Bekir Ayaz, Diyarbakır'da barış için futbol turnuvası düzenleyeceklerini açıkladı.

20.02.2025 13:30
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US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, toplumsal barışın samimi bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Psikolojik harekat ve toplum mühendisliği ile değil, halkın iradesi ve ortak aklıyla barışı inşa edelim. Tahir Elçi Barış Kupası'nı düzenlemeye gönüllüyüz, devletle birlikte bu yolda yürümeye hazırız" dedi.

US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, eğer bir barış olacaksa, bu barışın tabandan başlaması gerektiğini söyledi. US-SEN olarak gönüllü ve devletle birlikte yol yürümeye hazır olduklarını belirten Ayaz, "Birlik ve beraberliğimizin harap edildiği bir dönemde, bunu yeniden inşa etmek için futbolun gücünü kullanabiliriz. Diyarbakır'da başlayacak ve bölgedeki farklı şehirlerde devam edecek olan bu büyük futbol turnuvası, barışın gerçek temellerinin sahada ve tribünlerde halkın omuz omuza vermesiyle atılır" dedi.

Bu organizasyonun barışın gerçek anlamda toplumsal tabana yayılması için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Bekir Ayaz, "Madem herkes barış istiyor, işte size fırsat! Birliğin nişanesi olarak bu turnuvayı gerçekleştirelim. Modern falcılığa, yapay sosyal mühendislik hamlelerine kalkışmak yerine, ülkemizin gereksinim duyduğu stratejik vizyonu hep birlikte inşa edelim. Katılımcı bir yaklaşımla, ortak paydası vatan olan temel parametreler çerçevesinde barışa kucak açalım. Bu kapsamda US-SEN, Diyarbakır'da başlayacak ve Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Van ve Muş statlarında oynanacak olan Tahir Elçi Barış Kupası'nın finalini Diyarbakır'da yapmayı planlıyor. Turnuva boyunca futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın ve halkın sahada birlikte yükselen sesi olacak" diye konuştu.

Barış hareketine bölgenin önemli kanaat önderleri ve aktivistlerinin de destek verdiğini kaydeden Ayaz, "Anadolu Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve barış aktivisti Cemil Aydoğdu, Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Metine kanaat önderlerinden Aydın Pirinççioğlu, bölgenin güçlü iş insanlarından ve kanaat önderlerinden Zahir Kandaşoğlu, birçok bölgesel lider ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu turnuvaya tam destek veriyor. Hiç kimsenin ekmeğine yağ sürmeyelim, kendi işimizi kendimiz yapalım. Eğer gerçekten barış istiyorsak, bunu toplumun içinden inşa edelim. Halkla birlikte, halk için el ele verelim. Tahir Elçi'nin barış ve adalet mücadelesini onurlandırmak adına gerçekleştirilecek bu uluslararası organizasyonun detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Tahir Elçi, Politika, Futbol, Yerel, Spor, Van, Son Dakika

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