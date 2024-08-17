Başakşehir Belediyesi Yerinde Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi Yerinde Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Başakşehir Belediyesi Yerinde Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Başakşehir Belediyesi, riskli bina stoku oranını düşürmek için yoğun mesai harcıyor. Yerinde yenileme çalışmalarıyla birlikte konut üretimi ve anahtar teslimleri de devam ediyor. Hedef, riskli bina stoku oranını sıfıra indirmek.

17.08.2024 09:16  Güncelleme: 09:25
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Başakşehir Belediyesi, yerinde yenileme çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. Titizlikle sürdürülen yerinde yenileme çalışmalarıyla riskli bina stoku oranı yüzde 50'den yüzde 12'ye indirildi. Bir yandan konut üretimi devam ederken, diğer yandan depreme dayanıklı olarak inşa edilen evlerin anahtar teslimleri sürüyor. Bu oranın dönem sonunda sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Başakşehir'de kentsel yenileme süreci titizlikle yürütülüyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 25'inci yılında akıllara bir kez daha İstanbul'da beklenen büyük Marmara depremini geldi. Olası Marmara depremine karşı, ilçenin dört bir yanında hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan yerinde yenileme çalışmaları sayesinde, 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stoku oranı yüzde 12'ye indirildi.

20 yılı aşan konut sorunu çözüme kavuşturuldu

Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahalleri başta olmak üzere şehrin dört bir yanında yerinde yenileme çalışmaları devam ediyor. Güvercintepe mahallesinde ada bazlı çalışmalar kapsamında inşa edilen Kayapark Sakura Evleri'nde sona yaklaşıldı. Ziya Gökalp mahallesinde yürütülen ada bazlı çalışmalar kapsamında Yuvam Başakşehir Evleri'nin inşaatına başlandı ve 20 yılı aşan konut sorunu çözüme kavuşturuldu. Şahintepe mahallesinde ise hayata geçirilen projelerde bir yandan yapım çalışmaları devam ederken diğer yandan anahtar teslimleri de yapılıyor.

Deprem izolatörlü ilk konut projesi

Yapımı devam eden projelerin yanı sıra hayata geçirilen konut projeleriyle Başakşehir'de güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuldu. Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort'ta hayat başladı. Sosyal konut çalışmaları kapsamında inşa edilen Yuvam Bahçeşehir Evleri'nde yeni yaşam alanlarının kapıları açıldı. Kentsel yenileme çalışmalarıyla riskli bina stoku oranının yeni dönemle birlikte sıfıra indirilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir Belediyesi Yerinde Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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