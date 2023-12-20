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Başiskele Belediyesi Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı düzenliyor - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı düzenliyor

Başiskele Belediyesi, Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı düzenleyecek. Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin her yöresinden türkülerin seslendirileceği program, yarın saat 19.30'da Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde başlayacak. Katılım ücretsiz olacak ve program öncesi Başiskele Belediyesi Temel Fotoğrafçılık Kursu'nun sergisi ziyarete açılacak.

Başiskele Belediyesi Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı düzenliyor
20.12.2023 - 09:29,  Güncelleme: 09:30
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Başiskele Belediyesi, Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı düzenleyecek.

Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin her yöresinden türkülerin seslendirileceği Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde yarın saat 19.30'da başlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılacak programa katılım ücretsiz olacak. Başiskele Belediyesi Temel Fotoğrafçılık Kursu'nun ilk mezun kursiyerlerinin ilçe sınırları içerisinde çektiği birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi de program öncesi ziyarete açılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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